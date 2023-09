“Claudia no es corrupta y le tiene amor al pueblo”: AMLO sobre la aspirante presidencial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Claudia no es corrupta, es honesta”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al recordar la etapa en la que conoció a la aspirante a la candidatura presidencial en 2024 y calificó que como secretaria de Medio Ambiente del gobierno capitalino “salió muy buena”, principalmente, ante la preocupación que le generó que por un tema de contaminación alguien pudiera no tener posibilidades de llegar a la silla presidencial.

“Yo ya entregué la coordinación a Claudia, que es una mujer excepcional, honesta, eso es muy importante, Claudia no es corrupta, es honesta, además es muy inteligente. Tiene, ya lo he comentado, doctorado, es académica y, lo más importante, tiene buenos sentimientos, le tiene amor al pueblo, eso es lo más importante, porque puede haber científicos que en vez de tenerle amor al pueblo desprecian al pueblo. Claudia es de primera, la conozco desde hace mucho tiempo.

Comentó que al integrar su gabinete jefe de Gobierno de la Ciudad de México primero “necesitó” equilibrar entre hombres y mujeres y al buscar quien ocupe a la Secretaría de Medio Ambiente pidió recomendaciones a José Barberán, “un amigo muy cercano, que era académico, me ayudaba mucho, además un hombre con convicciones, con principios” y al pedir a una persona con conocimiento de cómo enfrentar las contingencias ambientales, la contaminación, le recomendaron a Sheinbaum.

Parte del contexto de por qué buscar a quien tuviera experiencia en ese tema fue un viaje que tuvo a Washington en proceso electoral en México, funcionarios estadunidenses considerado que Manuel Camacho Solís no tenía oportunidad de ser candidato a la presidencia (por dedazo), por los niveles de contaminación en la Ciudad de México, dado que “en esos tiempos era muy dañina” y fue cuando se crearon los programas de “Hoy no circula”.

Ante esa preocupación de cómo se podría obstaculizar el camino de alguien que busque la presidencia de la República por temas, por ejemplo, de contaminación, López Obrador como jefe de Gobierno capitalino, tuvo como requisito fundamental que quien se encargara del medio ambiente pudiera hacer frente a esa situación.

De Barberán dijo “creo que conoció a la mamá de Claudia, eran académicos los dos y me recomendó a Claudia y así la conocí. Y lo primero que le dije fue: ¿Me vas a ayudar a lo de las contingencias, sabes? 'Sí sí'… Y salió muy buena porque en todo el gobierno sólo tuvimos dos días de contingencia ambiental. Ella creó lo de la separación de la basura, la orgánica y no orgánica. Ella creó también lo del Metrobús en Insurgentes (…) Me ayudó con lo de los segundos pisos”.

Aseguró que el actual proceso electoral, en su gobierno, “va a ser distinto porque ella es la dirigente, él, dijo, es ya solo un integrante del movimiento, pero tiene el cargo de presidente y como tal tiene que cuidar que no se usen recursos para favorecer a ningún candidato y partido. “Imaginen ese lo que nos hicieron en 2006 y 2012” y habló de fraude electoral e imposiciones.