“Es una ofensa”: autoridad indígena reclama a AMLO por entrega del bastón de mando a Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El médico tradicional Santiago Ortela Sarmiento, quien afirma que como autoridad representante de los 68 pueblos indígenas entregó el bastón de mando al presidente Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre de 2018, dijo que la entrega del cetro sagrado a Claudia Sheinbaum, sin el ritual original, “es una ofensa” y deberá ser regresado a los abuelos de las culturas originarias al terminar su gobierno.

El mandatario federal respondió: “Yo le preguntaría: ¿Ya consultó él a todos los demás?... Que consulte ahora a ver si están de acuerdo”.

Durante la conferencia en Palacio Nacional, una reportera que ha manejado el tema de la medicina tradicional reprodujo un audio en el que se escucha al representante indígena y de comunidades afromexicanas, enviar un mensaje al jefe del Ejecutivo Federal:

“Quiero decirle, con todo respeto, que el bastón de mando es un instrumento sagrado de conciencia, una conciencia para llevar al ser humano a una conciencia evolutiva para vivir en paz y en armonía con nuestra madre naturaleza. El bastón debe sacralizar pidiendo permiso a los viejos abuelos de las tradiciones sagradas, a los abuelos guardianes del universo y los centros ceremoniales ancestrales”, dijo.

Agregó que como representante de las tradiciones ancestrales “quiero decirle que el bastón de mando no es cualquier instrumento y no se debe usar como he visto en las redes sociales sin el consentimiento de los guardianes de las tradiciones sagradas, para nosotros es una ofensa”; además, como autoridades tienen el compromiso de velar por los intereses de sus pueblos “porque el pueblo manda” y deben informar sobre la culminación de su mandato, como el fin de un ciclo de un gobernante.

“El bastón de mando deberá regresar de igual forma, mediante un ritual sagrado, para cerrar el ciclo a los representantes quienes encargaron entregarle este bastón en tiempo y forma, cumpliendo con la ley de reciprocidad de nuestra cultura, dar y recibir agradeciendo a los abuelos guardianes de las tradiciones sagradas”, indicó.

Ortela Sarmiento expuso que al culminar el mandato de López Obrador el cetro sagrado deberá colocarse en una vitrina especial dentro de Palacio Nacional “y la persona que asumirá el mandato del nuevo ciclo recibirá el bastón de igual forma, como símbolo de servicio, de identidad, de compromiso con el pueblo de México, ese es el valor simbólico que tiene este acto, el bastón de mando se entrega al inicio de un ciclo y culmina y regresa al culminar este ciclo, en este caso del inicio del mandato de la nueva presidenta”.

El presidente López Obrador respondió: “Hay campañas de todo. Yo respeto mucho la opinión del señor, pero yo le preguntaría: ¿Ya consultó él a todos los demás?

–Santiago Ortela fue designado representante de los 69 pueblos indígenas –se le expuso.

–Que consulte ahora a ver si están de acuerdo.

Antes, el mandatario federal afirmó que el bastón “me fue entregado por una comunidad, no quiero mencionar de qué región, de qué etnia, de qué cultura y pedí la autorización para que ese mismo bastón lo entregara yo a quien ahora dirige nuestro movimiento y me lo autorización, no lo mandé a hacer, es un bastón que me entregaron en una comunidad indígena”.

Consideró que el mensaje del médico tradicional sería una petición “sincera” o legítima y “puede ser” que al finalizar su mandato regrese el bastón de mando a los abuelos de la cultura tradicional, pero aclaró que “este bastón que entregué simboliza nuestro compromiso de atender de manera prioritaria a las comunidades indígenas. Tiene que ver con nuestras convicciones de muchos años que se pueden resumir en una frase: por el bien de todos primero los pobres”.

Al entregar el bastón a Claudia Sheinbaum, candidata presidencial para 2024 por Morena, dijo, ella deberá dirigir el movimiento, con lo que él termina como ese cargo para concluir las obras de su administración y no participar en temas del “proceso de transformación” que iniciaron desde hace muchos años.

Cuando termine su mandato lo que deberá entregar, aclaró, es la banda presidencial “y si los pueblos originarios, indígenas, lo deciden pueden llevar a cabo también una ceremonia y entregar el bastón de mando a la presidenta electa y constitucional… presidenta o presidente porque todavía hay solo dos posibles candidatas y falta que se puedan inscribir otros”.

Expuso que su movimiento tiene muy buena relación con los pueblos indígenas y recordó que él trabajó en causas para este sector desde 1977 y cuando fue director del Instituto Nacional Indigenista y estuvo en la zona chontal de Tabasco, dijo, “desde entonces no he cambiado”.

“Tenemos el compromiso de atender, escuchar y respetar a todos, pero dar preferencia a todos y estoy muy contento porque lo hemos logrado, como no lo hicieron los gobiernos neoporfiristas, conservadores del PAN” y comentó que su gobierno es consecuente.