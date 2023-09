“La gente sabe diferenciar cuando se les echa cuento y cuando se les echa trabajo”: Xóchitl Gálvez

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (proceso.com.mx).- “Mis hijos me apodan ‘La Roca’. Ha de ser por algo, porque soy una mujer fuerte, porque soy una mujer valiente, porque soy una mujer trabajadora. Claro que sé a lo que me enfrento en Chiapas, pero también sé que la gente sabe diferenciar cuando se les echa cuento o se les echa trabajo”, señaló Xóchitl Gálvz, aspirante presidencial del Frente Amplio por México (FAM) en su visita a esta entidad.

Gálvez Ruiz reiteró que es falso que pretenda quitar los programas sociales como se ha difundido, y expuso que existe un esfuerzo permanente de sus adversarios por atacarla y desvirtuarla, pero que eso no lo van a lograr, “porque el pueblo es sabio”.

La hidalguense Xóchitl Gálvez estuvo este sábado 2 en Tuxtla Gutiérrez y en San Cristóbal de Las Casas, donde dijo que conoce más a Chiapas que ninguna otra corcholata que aspire a la Presidencia de la República y donde en el sexenio del gobierno panista de Vicente Fox se hicieron más obras que en los gobiernos siguientes.

Expuso también que, tras la polémica por exigir derecho de réplica con el presidente, debe agradecerle algo a López Obrador, porque si bien la bajó de la contienda por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, él mismo la subió a la contienda nacional.

Dijo que ayer en la tribuna, al fijar la postura del Partido Acción Nacional (PAN), “no le gustó a Morena que dijera que 164 mil personas asesinadas es el saldo criminal de la política de abrazos y no balazos, de complicidad con la delincuencia. Hoy los balazos son para los ciudadanos, y a los delincuentes, desafortunadamente, no se les está aplicando la ley”.

“No les gustó que dijera que 50 millones de personas no tienen derecho a la salud. Y me preocupa porque en Chiapas 75 por ciento de las personas viven en pobreza y han aumentado a 400 mil las personas en pobreza extrema. Eso no lo dicen. Nomás dicen que se redujeron 5 millones, pero por ingresos.”

El gobierno usa los programas sociales para abusar de la gente

La aspirante presidencial del frente que conforman PAN PRI y PRD consideró inconcebible que en estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero se sigan usando los programas sociales federales para abusar de las personas.

Insistió en que el presidente López Obrador hizo en la conferencia mañanera la falsa afirmación de que ella quiere eliminar los programas federales, “es totalmente falso”, subrayó.

Explicó que el presidente pretendía difundir esa falsedad para para sacarla de la contienda de la Ciudad de México, pero al negarle el derecho de réplica en el mismo espacio de la conferencia mañanera, subió la contienda al ámbito nacional: “En Palacio Nacional me cerraron las puertas, pero los mexicanos me abrieron las suyas”.

Indicó que los programas sociales son un derecho constitucional y que ella no sólo no los va a quitar, sino que va a sostenerlos y a mejorarlos.

Y le reviró a López Obrador: si alguien ha quitado programas es el propio presidente, “pues si bien da más dinero, quitó muchas otras cosas, como medicamentos en hospitales, guarderías y espacios infantiles, quitó las escuelas de tiempo completo, los apoyos para el campo y hoy en algunos casos Sembrando Vida está desbastando la selva”.

Expuso que, si bien el gobierno de López Obrador aumentó el ingreso en los hogares mexicanos, eso fue a costa de eliminar otros programas sociales, por lo que es urgente “revisar la eficacia de los programas” del gobierno lopezobradorista.

“A Chiapas le fue muy bien con Fox”

Gálvez destacó que a Chiapas le fue muy bien con las obras públicas durante el gobierno del panista Vicente Fox, y puso como ejemplos la construcción del Puente Chiapas, del Puerto Chiapas, las autopistas de Arriaga-Coita y Tuxtla-San Cristóbal o el Aeropuerto Internacional, la electrificación en comunidades de la selva, la creación de centros ecoturísticos y la universidad intercultural bilingüe de San Cristóbal de Las Casas.

“Cuando no era puro cuento el lema de primero los pobres”, dijo, sí se hicieron obras que transformaron a Chiapas. “O díganme cinco o seis obras de esa magnitud en los siguientes gobiernos”, pidió Gálvez.

Mencionó Gálvez que “en este estado urge que regresen la paz y las oportunidades, porque si bien en este estado sí había pobreza, no había violencia como la hay ahora. Ahora este estado tiene autodefensas, grupos armados y tiene a los jóvenes volviéndose adictos a las drogas”.

Dijo que, si bien había conflictos, eran de otro tipo, como conflictos sociales, intercomunitarios, por usos y costumbres, de intolerancia religiosa y otros, pero se podía gobernar: “Hoy sí estoy muy preocupada por lo que le pasa a Chiapas y a todos los chiapanecos”.

“Sabor al caldo”

Al referirse a sus declaraciones acerca de que Chiapas no se trabajan más de ocho horas, la hidalguense dijo que sus palabras fueron mal interpretadas y reconoció que cometió un error al pretender resumir en 30 segundos una anécdota que vivió con Vicente Fox y Pablo Salazar, cuando ambos comentaron alguna vez en un viaje que las maquiladoras podrían abatir la pobreza y ella les señaló que eso no era factible en esta entidad.

“Tratan de atacarme, tratan de desvirtuar, pero no lo van a lograr. Mis hijos me apodan ‘La Roca’. Ha de ser por algo, porque soy una mujer fuerte, porque soy una mujer valiente, porque soy una mujer trabajadora. Claro que sé a lo que me enfrento en Chiapas, pero también sé que la gente sabe diferenciar cuando se les echa cuento o se les echa trabajo”, señaló.

“El pueblo es sabio”, indicó.

Xóchitl Gálvez añadió que ella llegó para ponerle “sabor” a la contienda, para hacerla “más interesante”.