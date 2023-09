AMLO acusa que ministros de la Corte están protegiendo al fiscal de Morelos, Uriel Carmona

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que al fiscal de Morelos, Uriel Carmona “lo están protegiendo en el Poder Judicial, pienso que los ministros de la Corte, no todos, pero sí la mayoría”.

Consideró que a esa protección se deben todos los amparos que le están concediendo. Hablan de que tiene fuero y resulta que funciona el fuero, en su caso, para presuntos delitos federales, no cuando se trata de delitos del fuero común. Eso es lo que me explican a mí los abogados y ya resolvió la Corte eso que les estoy planteando”.

Indicó que aún con la resolución, no han elaborado el “engrose famoso” y por esa razón la situación de Carmona “sigue en el limbo y los jueces están otorgando amparos porque suponen que tiene fuero y no puede ser juzgado cuando ya la Corte resolvió que no hay fuero no sé si en delitos del fuero común o del federal, pero en uno de los fueros no aplica”.

Insistió en que “no han hecho el famoso engrose. Es como si emito un decreto, pero no se publica en el Diario Oficial o una ley que no sale publicada, hasta que no sale publicada no puede aplicarse, pues es lo que están haciendo. Me llama la atención es uno otro u otro amparo de los jueces que ya todos están casi todos para no generalizar” al servicio de su protección.

Al solicitar una consulta con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, se le comentó que al fiscal se le aplica el fuero para delitos federales.

“No tiene fuero para delitos locales. Eso lo resolvió la Corte, pero todavía no entra en vigor porque no han hecho el engrose. ¿A quién le corresponde hacer el famoso engrose? ¿A la presidenta de la Corte o un ministro?”, volvió a consultar y al tener la respuesta señaló:

“Ah, la ministra Margarita Ríos Farjat debe tener mucho trabajo, pero es lo que está sucediendo en general en el poder judicial, por eso es importante la reforma al poder judicial porque sí hemos avanzado mucho en la transformación, pero el poder judicial se quedó en la época de Salinas”.

En torno a la tardanza de la corte para resolver este caso es “claro, cómo no van a saber”.

Este martes el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, exhibió a magistrados que, acusó, han favorecido que Carmona sea liberado luego de su detención por sus declaraciones en el caso de Ariadna.