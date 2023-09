AMLO asegura que Ferromex, de Grupo México, reanudó marcha de los trenes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que después de que Grupo México emitió un boletín en el que informaron que se detenía la marcha de los trenes, se reanudó el avance.

“Están reiniciando el traslado en los trenes. Después del boletín se echaron a andar los trenes, ese fue el reporte que me dieron en la mañana”, afirmó.

Indicó que detenerlos fue una decisión que tomó Ferromex y no veían afectaciones. “Lo que nos importa no son los trenes, nos importa los migrantes”.

En torno a cómo resuelven la situación migratoria, el mandatario federal afirmó:

“Es lo que estamos haciendo, pero los dueños de los trenes de manera rara, inusual, sacaron un boletín dando a conocer que se van a para los trenes”.

Destacó que eso no sucedió ni cuando los maestros tomaron las vías en Michoacán varios días, “no sacaron ningún boletín y ahora no sé qué. Es que son tiempos nuevos, ahora se dicen cosas que antes se callaban”.

En torno al planteamiento de Grupo México de detener la marcha por la caída de varias personas y que han resultado lesionadas, aseguró que “está muy bien y hay que proteger a los migrantes, pero me llamó mucho la atención todo el despliegue del boletín del señor German Larrea”.

Insistió en que su gobierno trabaja constantemente en el tema migratorio.

“Pero a mí lo que me llamó la atención, es como lo de Riva Palacio, el boletín. ¿Y lo sacó Reforma? A ver pon el Reforma, no pues ahí está todo, no lo creo. Es que sí lo sacó y lo desplegó Reforma es propaganda. Ah no, no sí. No, hay que cuidar a los migrantes”, dijo antes de concluir la conferencia en Palacio Nacional.