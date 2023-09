AMLO rechaza iniciativa de Morena para ser senador: "Zafo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-“Zafo” dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador a la propuesta de Morena para que los presidentes de la República puedan ir al Senado cuando dejen su cargo.

El senador de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, propuso que los expresidentes puedan ser senadores al concluir su mandato.

Ante este planteamiento, el presidente aseguró "lo voy a decir de manera muy coloquial: zafo, a mí que no me metan en eso. Yo ya lo he dicho, soy un hombre con convicciones y de palabra, a mí me queda un año y diez días, yo ya termino, entrego la banda presidencial y me jubilo, y no acepto ningún cargo hacia adelante, ni nacional, ni extranjero y no voy a participar en ningún evento, ni académico ni nada. Y no vuelvo a opinar sobre cuestiones políticas".

Dijo que tampoco mantendrá comunicación en redes sociales, por lo que va a cancelar su cuenta de X, antes Twitter y la del Facebook, tampoco recibirá a nadie que le plantee cuestiones vinculadas a política. “Se lo he dicho hasta a mis hijos que cuando me vayan a ver a Palenque, es un tema vedado, no podemos hablar. Podemos hablar de la historia, la filosofía, la música, el beisbol”.

También se dedicará a escribir, pero no para publicar enseguida, sino en tres o cuatro años después de dejar el gobierno y será un libro sobre el pensamiento conservador en México, por ser una investigación que va a requerir analizar muchas fuentes históricas. Su último libro sobre política lo terminará en diciembre y se publicará en marzo.

Después, insistió: “No voy a participar en nada, por lo del Senado. Ya viene el relevo generacional, estoy contento por eso proque va a haber continuidad con cambio”, también porque, “como dicen mis adversarios, tienen en eso un poco de razón, ya estoy chocheando. Le decían a don Adolfo Ruiz Cortines el viejito y resulta que yo tengo más edad que él creo que cuando llegó al gobierno tenía 60 años y yo llegué a los 65-66 años”.