Cisen no entregó archivos de la DFS del abuelo y padre de García Harfuch

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (MEH), acusó que el Centro Nacional de Información (CNI antes CISEN) no ha entregado los expedientes de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) al Archivo General de la Nación (AGN), que incluyen datos del abuelo y el padre del actual aspirante a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.

Al realizar la segunda entrega de evidencias sobre la transferencia de documentos del CNI al AGN, el Mecanismo detectó que hubo documentos entregados que fueron extraídos antes de la administración de Aurora Gómez al frente del Archivo y después de esta.

Los expedientes extraídos, indicó, están relacionados con personas o grupos que fueron vistos como una amenaza al orden establecido: información que involucrraba a la DFS en posibles violaciones de derechos humanos o a sus agentes en actos ilegales o delictivos; algunos políticos cercanos con dicha Dirección, como Manuel Bartlett e información posterior a la desaparición de esta, es decir, de 1985 en adelante.

“El objetivo de esta segunda ampliacio´n es presentar evidencia de las huellas de la extraccio´n del material del fondo DFS-DGISEN-CISEN que muy probablemente se encuentre resguardado por el CNI y que, hasta el di´a de hoy, no ha sido entregado al AGN como debi´a haber ocurrido de acuerdo con la normatividad y acuerdos vigentes”, señaló el Mecanismo.

Como parte de los trabajos del MEH, detectó que hay expedientes históricos, como el de Ernesto “Che” Guevara, que el propio AGN registró como faltantes durante la transferencia de archivos.

Por ello, el Mecanismo ha realizado solicitudes al CNI para tener acceso a esa información pero este ha argumentado que al tratarse de documentos relacionados con hechos ocurridos antes de la creación del CISEN, le es imposible entregarlos.

El Mecanismo explicó que esto implicaría que el CISEN sólo resguardó información generada a partir de su fecha de creación.

Sin embargo, apuntó que en su acta de transferencia al AGN, la Secretaría de Gobernación, dependencia a la que pertenece el CISEN, reconoció que este tenía en su poder documentos generados por la DFS y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales.

“El CNI sigue incumpliendo su obligacio´n ante la sociedad mexicana, de entregar toda la documentacio´n retirada entre la transferencia de 2002 al AGN y su retirada de dichas instalaciones en 2019, y al incumplir la Recomendacio´n No, 98 VG/2023 de la Comisio´n Nacional de Derechos Humanos, que le solicita ‘realizar la transferencia del archivo del Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional asi´ como el debido resguardo de la documentacio´n y la generacio´n de un plan de accio´n para su organizacio´n y catalogacio´n. Todo lo anterior debera´ de realizarse en un tiempo ma´ximo de un an~o’”, señaló el MEH.

“Subrayamos que la mayor parte de la documentacio´n que se esta´ requiriendo sea transferida deberi´a estar ya en AGN, ya sea por su cara´cter de documentacio´n histo´rica, o sea por su relacio´n con violaciones graves a los derechos humanos. No existe motivo legal que justifique la negativa a entregar documentacio´n”.

La sustracción, no entrega e información manipulada

Entre las omisiones e irregularidades en la transferencia de documentos del CNI, el MEH detectó que hay expedientes relacionados con personajes clave del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como Manuel Bartlett y la familia del exsecretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch.

Para acreditarlo, el MEH publicó dos instrumentos de consulta que fueron utilizados para entregar los documentos al AGN; el acta administrativa de entrega recepción; el expediente de Manuel Buendía y dos series del catálogo realizado por la ex directora del Archivo General, Aurora Gómez.

Con ello, el Mecanismo buscó evidenciar que en los documentos que supuestamente entregó el CISEN al AGN incluyen expedientes y series temáticas que no tiene físicamente pues, on base en el catálogo realizado por el CISEN hay expedientes no localizables en el inventario topográfico DFS-DGIPS, es decir, que no se encuentran en el Archivo.

“Lo anterior representa evidencia sufiiciente para confirmar su no entrega o extracción”, precisó el MEH.

Entre estos expedientes están los de la CNDH; el Centro de Derechos Humanois Miguel A. Pro, A. C.; seis legajos de expedientes sobre Luis Echeverría; Juan Jesús Posadas Ocampo; René Bejarano Martínez; Enrique Alfaro Anguiano, padre del gobernador de Jalisco; líderes de la corriente juvenil del Consejo Estudiantil Universitario de la UNAM, en el que militó Claudia Sheinbaum.

También está “desaparecido” el expediente 121-000-073 con documentos sobre Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz y su hijo, Javier García Paniagua, ex senador de la República y director de la DFS de 1976-1978, abuelo y padre respectivamente del actual aspirante a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.

Otro ejemplo es el del expediente de Juan Sabines Gutiérrez, ex gobernador de Chiapas, que no está en el Inventario Topográfico del AGN, pero sí en el catálogo DFS-DISEN-CISEN y en los elaborados por Gómez, lo que según el Mecanismo, apunta a que fue sustraído del Archivo.

En las mismas condiciones están los expedientes del recién fallecido morenista, Porfirio Muñoz Ledo; el expresidente de la República Carlos Salinas de Gortari y el ex director de la DFS, Antonio Zorrila Pérez.

El expediente de Manuel Bartlett Díaz, actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no sólo no se encuentra en el AGN sino que en el catálogo DFS-DISEN-CISEN se le describe como información relacionada a sus actividades, mientras que en los catálogos de Gómez se modificó la naturaleza del contenido del expediente sin hacer referencia alguna al personaje al señalar que son informes sobre notas periodísticas en diferentes estados de la República Mexicana.

El MEH señaló que el catálogo del CISEN identifica una serie documental de intoxicaciones y epidemias con el número 026, referente a diferentes enfermedades, pero que no todas ellas están en el Inventario Topográfico del AGN ni en los catálogos de Gómez, en particular la informaicón sobre el SIDA.

“En la de´cada de los ochenta se llevaron a cabo violaciones graves a los derechos humanos en el contexto de la epidemia, particularmente contra los sectores poblacionales sexo divergentes. No obstante, todo lo relacionado con el S.I.D.A no se localiza hoy en di´a en el acervo documental de la DFS. Si bien estos expedientes correspondi´an en gran medida a informacio´n procesada por el DISEN o CISEN, es decir, posterior a 1985, hoy es indispensable para los trabajos del Mecanismo”