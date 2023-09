Cuauhtémoc Blanco se baja de la contienda por la candidatura a la jefatura de Gobierno de la CDMX

CUERNAVACA, Mor. (apro).- El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo informó que ya no competirá por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, pues tiene “otras opciones” y “si hay que bajarse pues hay que bajarse si son decisiones de arriba”.

La semana pasada declaró en tres distintas ocasiones que incluso esta semana podría pedir licencia para inscribirse en la convocatoria interna de Morena, en la búsqueda del gobierno de la capital del país. Envalentonado dijo que él no se “achicaba”. “Si no me achiqué con los alemanes o con los italianos, menos con los (otros) aspirantes”.

Sin embargo, el sábado 16 de septiembre ya fue moderando su postura pues consideró que estaba reconsiderando pedir licencia, pues las cosas se habían complicado en el Congreso de Morelos, donde hay un bloque de 15 diputados, incluyendo algunos de Morena, que le son opositores.

Este martes pasado, Blanco Bravo se reunió con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, lo que finalmente lo hizo desistir. En entrevista con los medios de comunicación el exfutbolista admitió que “tiene otras opciones” distintas a la Ciudad de México, pues “cuando son decisiones de allá arriba, hay que subordinarse. Si a mí me dicen que no, pues entiendo”, sostuvo en entrevista.

Barajeó distintas “opciones” como ser senador, ir a dirigir la Comisión Nacional del Deporte (Conade) o alguna otra dependencia del gobierno federal. Finalmente hay muchas posiciones, “incluso fuera de la política”, dijo. Sostuvo que sí le gustaría regresar al futbol mexicano.

Su semblante envalentonado de la semana pasada cambió por uno de seriedad. Negó que Mario Delgado sea un obstáculo frente a sus aspiraciones. Sostuvo que él continuará siendo parte de Morena y que seguirá apoyando al Movimiento. “Estoy muy contento con la reunión que tuve con Mario ayer”, aseguró serio, y agregó que espera poder reunirse con Claudia Sheinbaum la próxima semana.

Se le preguntó si se baja de la candidatura a pesar de que “las encuestas lo favorecen”. “Sí me favorecen pero bueno, hay que subordinar el interés, lo más importante, hay que apoyar y ayudar al movimiento, si hay que bajar, hay que bajarse, yo ya se los dije”, concluyó.