Madres y padres de los 43 de Ayotzinapa llegan a Palacio Nacional para reunión con AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-A casi un año de la última reunión, madres y padres de los jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014, llegaron a Palacio Nacional minutos antes de las 11:00 horas para el encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un autobús llegaron acompañados por integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el abogado Vidulfo Rosales; al mismo tiempo llegó la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.

Antes, también llegaron el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, el fiscal especial para el caso, Rosendo Gómez Piedra y el director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Audomaro Martínez.

Esta mañana el presidente López Obrador dijo que la reunión es para decirles a madres y padres de los jóvenes desaparecidos que el Ejército entregó toda la información sobre el caso, “no hay más”, que es falso que no quisieran colaborar y asegurarles que se va a castigar a los responsables.

También cuestionó a organizaciones de derechos humanos: “¿Dónde se tiene a tantos presos por un delito de desaparición como este? ¿Dónde hay dos generales presos, 20 oficiales del ejército o soldados. Un procurador de justicia y como 120 detenidos? ¿Donde? ¿En qué país? Y todavía no terminamos, sigue la investigación y por eso quiero hablar con ellos, para informarles para que no haya manipulación porque no es cierto que el ejército no haya entregado toda la información, es falso”.