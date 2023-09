Promete AMLO buscar si hay información faltante sobre la desaparición de los 43 de Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXIO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció que su gobierno buscará, si existe, la comunicación completa y el dispositivo donde se guardó la intervención telefónica que hizo el ejército mexicano a un mando policiaco y a un integrante de Guerreros Unidos en la que hablan del traslado de 17 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.

Al término de la reunión del presidente López Obrador con los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, dijo que esa información se obtuvo por la apertura de archivos solicitada por el presidente y a raíz de una petición de los familiares en 2021.

Asimismo, insistió en que todavía no está todo el material necesario para saber lo que sucedió con los 43 jóvenes.

“A partir de ahí el presidente abrió los archivos de la novena región militar 35 zona, 27 batallón de infantería, y se obtuvieron varios documentos que dan cuenta de cómo el Ejército mexicano intervino, pero particularmente hay una intercepción telefónica que hizo el Ejército que da cuenta de que se están llevando 17 estudiantes el 26 de septiembre a las 10 de la noche”, detalló.

“Estamos interesados en que esa información faltante hoy en día se nos pueda entregar”, señaló.

Expuso que el mandatario federal todo el tiempo refirió que ya se entregó toda la información, pero sostuvo que lo que tienen los familiares de los 43 es sólo una parte y aún “falta mucho para completar lo necesario”.

“Después de un debate largo, acordó el presidente, ante un escrito que entregamos; además de solicitar verbalmente esa información faltante, por medio de un escrito se le pidió, de manera concreta, ya los folios y lugares donde esa información está”, puntualizó el abogado.

Agregó que el presidente dijo que “el lunes 25 a las cinco de la tarde vamos a tener una reunión; ya no estará él, pero estará la secretaria de Gobernación, la secretaria de Seguridad, y Alejando Encinas, aquí en Palacio”.

El compromiso es revisar los archivos y ese lunes les dará respuesta. “Él insiste en que ya no hay información que entregar y todo el tiempo en la reunión ese fue el tono y mantuvo esa afirmación de que ya no hay más información, que ya se entregó toda. Nosotros le hicimos ver que no es así, y expusimos el ejemplo de la intervención de la llamada telefónica”.