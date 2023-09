SCJN sí hizo el engrose de la sentencia del caso Uriel Carmona, incuso lo publicó desde el lunes 11

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La declaratoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, tiene fuero constitucional y no debe ser procesado penalmente por delitos federales, está vigente desde una semana antes de que fuera vinculado a proceso por el delito de tortura.

Contrario a lo que afirmó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa de este miércoles 20 –que el engrose de la sentencia de la Corte no había sido publicado y, por tanto, no estaba vigente–, el Máximo Tribunal realizó la publicación el lunes 11.

En esa sentencia, la Primera Sala resolvió una controversia constitucional en la que declaró inválido el acuerdo de la Cámara de Diputados que estableció que Carmona Gándara no tenía fuero y que la Fiscalía General de la República (FGR) podía proceder penalmente en su contra por supuestamente no contar con la evaluación de control de confianza cuando fue designado fiscal por el exgobernador de Morelos, Graco Ramírez.

La Corte indicó que, por el contrario, el fuero con el que cuenta el fiscal de Morelos lo protege de ser juzgado por delitos federales.

Pese a ello, Carmona Gándara fue vinculado a proceso ayer por un juez local en el estado de Morelos por el delito de tortura en agravio de Luis Alberto “N”, conocido como El Diablo.

Este es el primer caso del fuero federal que se inicia contra el fiscal de Morelos, razón por la que, luego de vincularlo a proceso, el juez de la entidad declinó competencia para que sea un juez federal quien continúe con el asunto.

El juzgador federal deberá definir si acepta la competencia y si podrá continuar con el asunto, pues diversos jueces de amparo han concedido protecciones a Carmona Gándara bajo el argumento de que tiene fuero federal, con base en la resolución de la Primera Sala de la Corte.

AMLO insiste: Ulises Carmona no tiene fuero

El presidente López Obrador acusó a los ministros de la Corte de proteger a Carmona Gándara.

“No todos (los ministros), pero sí la mayoría; les voy a decir por qué: porque todos los amparos que le están concediendo o la mayoría hablan de que tiene fuero y resulta que funciona el fuero en su caso para presuntos delitos federales, no cuando se trata de delitos del fuero común. Eso es lo que me explican a mí los abogados, y ya resolvió la Corte eso que les estoy planteando”, dijo.

“(Los ministros) no han elaborado, no han hecho, tiene un término jurídico para que entre en vigor, no han hecho el engrose famoso, y como todavía no está el engrose, sigue este limbo”, consideró López Obrador.

Y continuó: “los jueces están otorgando amparos porque suponen que tiene fuero y no puede ser juzgado, cuando ya la Corte resolvió que no hay fuero, no sé si en delitos del fuero común o del fuero federal, pero en alguno de los fueros no aplica”.

Sin embargo, y a pesar de que el mandatario federal asevera lo contrario, desde el lunes 11 se publicó el engrose de la sentencia, cuya elaboración estuvo a cargo de la ministra Margarita Ríos Farjat, autora del proyecto de resolución.

El documento incluye el voto aclaratorio del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con el que justificó su postura favorable al Congreso de Morelos al considerar que los legisladores federales ignoraron la Constitución cuando declararon que Carmona Gándara no tenía fuero contra delitos del ámbito federal.