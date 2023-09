Se reúne Marcelo Ebrard con legisladores federales afines y con Ignacio Mier

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A dos días de crear una asociación civil y de lanzar un nuevo “movimiento político”, Marcelo Ebrard Casaubón se reunió hoy con un reducido grupo de diputados de la coalición Morena-PVEM-PT que lo apoyan, en la que también participó Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada del partido guinda y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados.

Envuelto en una serie de cuestionamientos sobre el financiamiento de una intensa campaña de promoción de su figura en cientos de espectaculares de Puebla –entidad de la que quiere ser gobernador–, Mier posó en el centro de una fotografía del “desayuno de trabajo” que difundió el equipo de Ebrard.

“No me interesan los premios de consolación”: Marcelo Ebrard

Sandra Cuevas invita a Marcelo Ebrard a luchar desde el Frente y no dividir el voto opositor

El encuentro de Ebrard con Mier sucede en medio de la abierta confrontación del excanciller con el presidente nacional morenista, Mario Delgado Carrillo, y apenas un día después de reiterar su amenaza de salirse del partido en caso de que Morena deseche la impugnación que presentó contra el proceso de selección de la candidatura de Morena a las elecciones presidenciales de 2024, en el que se declaró ganadora a Claudia Sheinbaum Pardo.

Junto con Ebrard y Mier estuvieron presentes 27 diputados que acompañaron al excanciller en su campaña por la candidatura de Morena, incluidos Yeidckol Polevnsky Gurwitz y los legisladores del PVEM Javier Joaquín López Casarín y Marco Antonio Natale Gutiérrez.

A tres semanas del anuncio de los resultados de la encuesta de Morena, Ebrard sigue sin definir con claridad su futuro en la política electoral mexicana; el lunes pasado creó la asociación civil “El Camino de México”, con la cual busca impulsar un proyecto presidencial que se aprecia cada vez más lejano.

Por el momento, su asociación y su movimiento permanecen en el interior de Morena, pero ayer reiteró, en un amargo mensaje dirigido a Mario Delgado, que la resolución de Morena a su impugnación será “decisiva” en cuanto a su permanencia en el partido.

Le recuerdo a Mario Delgado que MORENA no ha resuelto la impugnación que presentamos por serias irregularidades en la encuesta, la respuesta será decisiva para nosotros. Veo que no ha entendido lo que sucede. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 19, 2023