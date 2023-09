“Sí la pendejeé”: Xóchitl Gálvez admite que no citó fuentes en su informe profesional

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Sí la pendejeé porque debí haber puesto de dónde era” la información que cité en el informe de titulación, reconoció Xóchitl Gálvez, virtual candidata de oposición a la Presidencia de México, quien está envuelta en una polémica de presunto plagio.

La aún senadora panista está en el ojo del huracán debido a que fue señalada de presunto plagio en su informe profesional, con el cual se tituló en la carrera de ingeniería en Computación por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En declaraciones a reporteros, la virtual candidata por el Frente Amplio por México, admitió:

“La mayor parte de los temas son técnicos… son sacados de manuales técnicos. Un tema es la política pública del gobierno federal, que se aclara que es la política en materia ambiental y pues un tema… pues sí la pendejeé porque debí haber puesto de dónde era”.

En este contexto, el rector Enrique Graue pidió al director de la Facultad de Ingeniería, José Antonio Hernández Espriú, que turne el caso tanto al Comité de Ética como al Consejo Técnico de esa entidad.

El usuario Bernardo Escalante publicó en su cuenta de X (Twitter) @padron_09 fragmentos del trabajo académico titulado “Informe de Actividades Profesionales, Diseño de Edificios Verdes e Inteligentes”, presentado por Gálvez que contienen párrafos copiados textualmente de otros documentos sin citar la fuente.

La revista Etcétera constató que la información difundida por esta cuenta es correcta, informó su director, Marco Levario.

Ayer, en una entrevista en el Senado, Xóchitl Gálvez respondió a los señalamientos a los que consideró como parte de una campaña.

“Ya dijeron que no soy indígena, que no vendí gelatinas, que mi casa no es mi casa, y ahora que no soy ingeniera. La verdad de las cosas es que el título lo obtuve por experiencia profesional. Y ese título se obtiene presentando casos prácticos que te acrediten que tienes experiencia como ingeniera.

“Entonces, lo que yo presenté fue un informe donde se toman algunos párrafos, por ejemplo, del programa de cambio climático del gobierno, o sea, es obvio que me estoy refiriendo al programa del cambio climático, algunas referencias técnicas de equipos muy específicas y hay un párrafo por ahí que seguramente tomé en el contexto de edificios inteligentes, pero son seis párrafos de 70 hojas, donde lo más importante es la experiencia profesional”, dijo Gálvez.