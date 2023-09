El gobierno no ha dejado de buscar un solo día a los desaparecidos de Ayotzinapa: AMLO

“Lo que a mí me importa más que todo, es encontrar a los jóvenes, dónde están, y en eso estamos avanzando”, indicó el mandatario. Foto: Germán Canseco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno no ha dejado de buscar un solo día a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014, aunque por el curso de las investigaciones no sabe si alguno sigue con vida, y reiteró su llamado a que no continúe el pacto de silencio.

El mandatario federal reconoció que notó preocupación en las madres y padres de los jóvenes, con quienes se reunió este miércoles, y dijo que ha basado sus instrucciones en tres elementos, con la indicación de que toda la información se entregue para determinar “qué pasó en la noche del 26 de septiembre del 2014, qué hicieron con los jóvenes y quiénes participaron”.

Un segundo elemento es “todo lo que armaron después para engañar, la fabricación del delito; por ejemplo, torturaron gente para armar la mentira histórica, o que todos los jóvenes habían sido quemados en el basurero de Cocula.

“El tercero, lo que a mí me importa más que todo, es encontrar a los jóvenes, dónde están, y en eso estamos avanzando”, indicó

En ese tercer aspecto aprovechó para hacer un llamado, a quienes participaron o tienen información, a que ayuden a saber dónde están los jóvenes, “porque esto nos va a aliviar a todos”.

Recordó que el compromiso del gobierno en este asunto es “proteger a quienes nos den información, porque después de que se cometieron estos hechos y se tergiversaron las cosas, hubo una especie de pacto de silencio”.

“Entonces, ojalá y nos ayuden, porque tengo información de que estas mañaneras las escuchan, las ven hasta en los penales. Están pendientes de todo eso, y siempre aprovecho para hacer estos llamados. Tienen que ver con la justicia, el humanismo, y lo que más nos importa es saber dónde están los muchachos”.

“¿En qué país del mundo se tiene a tantos presos por un delito de desaparición como este (Ayotzinapa), muy lamentable? ¿En dónde hay dos generales y 20 soldados del Ejército presos, un exprocurador y como 120 detenidos?”: presidente @lopezobrador_. pic.twitter.com/6GbZPlR4Jv — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 20, 2023

Resolver el asunto en definitiva

Consideró que la demora en conocer el paradero de los normalistas ha afectado incluso a las instituciones, pero los más dañados son los familiares de los jóvenes, “¿por qué ocultar las cosas?”, cuestionó.

Pidió resolver el asunto en forma definitiva, “porque si no, empieza la manipulación o se intensifica la manipulación, y todo esto no es nada más un asunto social profundamente humanitario, es también, desgraciadamente, un asunto que utilizan nuestros adversarios para buscar dañarnos”.

Dijo que no se puede dar pie a ese tipo de manejo porque él tiene el compromiso de conocer la verdad y de que haya justicia sin impunidad para nadie.

Agregó, sin precisar a quiénes se refería, que él no quiere “que todos esos seudodefensores de derechos humanos estén utilizando este lamentable asunto para afectar al gobierno y en especial al Ejército, que sí son responsables, como lo están siendo, de que ya haya 15 o 20 militares, dos generales, que son juzgados y ya están en la cárcel, eso no lo habían hecho antes”.

Insistió en que no debe señalarse a la institución del Ejército como responsable de esa desaparición, porque las fuerzas armadas son un pilar fundamental del Estado mexicano y sólo fueron algunos los elementos militares que presuntamente participaron y son responsables de esos hechos, de los cuales también dijo que se tiene que determinar cuál es el nivel de responsabilidad.

“No fue un operativo que el Ejército encabezó, no, no fue de esa manera; sí hay una participación, pero ¿de qué tipo puede ser?, por omisión, que tenían información y no actuaron para evitar que los miembros de la delincuencia organizada y autoridades locales secuestraran a los jóvenes. Pero tenemos que ir al fondo y evitar juicios sumarios para hacer las cosas bien”, dijo.

El compromiso del gobierno, llegar al fondo

El titular del Poder Ejecutivo federal agregó que se comprometió con las madres y los padres a que el gobierno llegaría al fondo, “y lo vamos a hacer, me falta un año. El lunes quiero entregarle a cada uno un expediente. Nada de documentos testados o con renglones tachados o borrados, no, completo, de todo lo que se tenga”.

La respuesta que den a su petición, el lunes, podrían hacerla pública si ellos así lo consideran, dijo y agregó que lo primordial en su gobierno es decir la verdad “y quiero que sea pronto, porque va pasando el tiempo y se va generando más sospecha, y eso lo usan nuestros adversarios, que están al tanto de todo”.

“Luego están los que medran con el dolor ajeno, aunque parezca increíble, y eso es lo que más me molesta porque no se puede y es una enajenación que alguien se valga de los sufrimientos de los padres y las madres para sacar provecho personal o para hacer valer su pensamiento retrógrada conservador o sus diferencias con nosotros”, reclamó.