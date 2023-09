"Nosotros no plagiamos": Sheinbaum lanza indirecta a Xóchitl Gálvez en su arenga en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La Coordinadora Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, lanzó un mensaje desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: "Nosotros no plagiamos".

"De mí, compañeros y compañeras, tengan la certeza, llevo los principios, llevo nuestras causas, en el corazón, nosotros no mentimos, tampoco plagiamos, nosotros no robamos y nosotros nunca vamos a traicionar al pueblo de Chiapas y al pueblo de México", afirmó en la firma del Acuerdo de Unidad para la Transformación, en el Foro Chiapas ante unas 10 mil personas que llegaron hasta ahí para verla, escucharla y ovacionarla: “¡Presidenta, presidenta, presidenta!".

La nueva arenga de la morenista la da a unos días de la polémica por los señalamientos respecto al reporte de titulación de licenciatura en la carrera de ingeniería en Computación por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la panista Xóchitl Gálvez.

Luego de que representantes de pueblos originarios, sector empresarial, académicos, activistas, comunidad gay, colegios y cámaras, firmaron el acuerdo de unidad, Sheinbaum Pardo destacó las obras de la Cuarta Transformación.

Recordó que, en el 2024, Chiapas cumplirá los 200 años de haberse unido a la Federación Mexicana y que esos 200 años se celebrará con el triunfo de la continuidad de la Cuarta Transformación de la vida pública de México.

“Vamos por la victoria, esta revolución no se puede parar. Porque esta revolución no tiene marcha atrás. No podemos regresar al pasado, un pasado de discriminación y exclusión. Nosotros somos otra cosa, nosotros seguimos representando la esperanza de México. Porque va a continuar un gobierno del pueblo y para el pueblo. Porque no vamos a regresar a un gobierno que era para unos cuantos”, indicó.

Y que el principio sigue siendo, “por el bien de todos, primero los pobres”.

Señaló que fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, y ahí dio beca a los niños y niñas de kínder, primaria y secundaria. Hizo dos universidades públicas, una de ellas lleva el nombre de una chiapaneca, Rosario Castellanos.

Y que por ello, después del 2024, se seguirá el fortaleciendo el derecho a la educación, a la salud, apoyos al campo, que haya trabajos dignos, que se sigan construyendo carreteras, “porque no va a regresar el gobierno del conservadurismo, el gobierno de la derecha”.

“Hoy es tiempo de unidad en nuestro movimiento, ya pasaron las encuestas, ahora tenemos que caminar y trabajar unidos. Además de unírsenos entre nosotros, ciudadanos, hombres y mujeres de bien”, agregó.

“El próximo año, compañeros y compañeras simpatizantes de movimientos, vamos a darle continuidad a la Cuarta Transformación, tengan la certeza de que llevo los principios y las causas en el corazón, no mentimos, no robamos no vamos a traicionar al pueblo de México”, precisó la exjefa de gobierno de la Ciudad de México.

MARIO DELGADO SE SUMA AL LLAMADO DE UNIDAD

Previo al discurso de Sheinbaum Pardo, Mario Delgado Carrillo, líder nacional de Morena, se preguntó: “¿Por qué en defensa de la Cuarta Transformación? Porque tenemos que defender todo lo que se ha logrado, las pensiones para adultos mayores, las becas para niños y niñas, los apoyos para las personas con discapacidad, que se garantice el derecho a todos y Todas las mexicanas”.

Dijo que se debe trabajar para que ya no haya gasolinazos, que siga subiendo el salario mínimo, que no se suban los impuestos, que haya una economía ascendente, que siga un gobierno honesto y que se siga combatiendo la corrupción.

Expuso que, hoy la convocatoria de Sheinbaum Pardo “es unir a todos y todas para que siga la defensa de la transformación”.

Delgado Carrillo leyó el acuerdo aprobado por el Consejo Nacional de su partido, en el que se sigan los postulados de la Cuarta Transformación y se llama a la unidad de todos los actores y sectores del país.

En el que se convoca a formar parte de este esfuerzo colectivo histórico, independientemente de sus ideologías, religión, posición social o de militancias partidistas.

Hizo un llamado "para dejar atrás los recelos de los militantes y simpatizantes tanto de Morena como de otras filiaciones partidistas que han estado luchando por los mismos intereses".

En el acto, donde estuvo Gerardo Fernández Noroña, la líder nacional del PVEM, Karen Castrejón, se firmó el acuerdo de unidad en defensa de la Cuarta Transformación.

Sergio Zuarth y Marden Camacho, empresarios del sector agroindustrial, activistas como Queta Burelo, la académica Sandra Aurora González, Josué Moisés del movimiento gay en Chiapas, Maribel Miceli, líder de mujeres empresarias de la construcción y muchos otros personajes políticos del estado.