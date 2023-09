AMLO agradece a Beatriz Gutiérrez y a sus hijos por no buscar un cargo en el gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a su esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, y a sus tres hijos mayores por no buscar un cargo en la administración pública a la sombra de su mandato.

“Eso no se puede permitir, yo tengo que agradecerle a mi esposa, compañera, Beatriz que decidió no ser primera dama y lo ha cumplido, y no es abandonar el apoyo al movimiento en el que cree o dejar de ayudarme, no, es que, ¿por qué primera dama? ¿Y qué todas las demás mujeres no son primeras damas? y a quién se elige, ya sea mujer ya sea hombre, pero no es a la pareja también no es pareja presidencial”, dijo.

Aprovechó para responder sobre el trabajo de Gutiérrez Müller: “Es maestra, y ya también lo digo porque llueven las solicitudes en la Universidad de Puebla, donde trabaja, pidiendo informes sobre sus actividades, trabaja ahí, es investigadora, tiene producción intelectual, es escritora, le publican artículos en revistas especializadas de distintas partes del mundo, escribe”, aunque también le ayuda con el fomento a la lectura.

Y reiteró que la familia no debe inmiscuirse, entonces agradeció “mucho a mis hijos grandes porque desde hace tiempo tenemos el compromiso: Mientras yo esté en activo ningún cargo para ellos y no deben tampoco desarrollarse a la sombra de lo que por circunstancias fue el papá. Cada quien tiene que abrirse camino, salir adelante y me han ayudado mucho en ese sentido porque no están participando y hasta tengo que agradecerles porque para perjudicarme a mí a ellos les pegan cada vez que pueden. También, ¿saben cuántos años llevan así? Desde que nacieron”, y afirmó que los cuatro son muy buenos hijos.

El mandatario federal refirió el tema luego de mostrar su desacuerdo en las aspiraciones a la candidatura de Manuela Obrador, su prima, para el gobierno de Chiapas, para evitar el nepotismo.

“Se llegó al extremo de querían poner a sus esposas de gobernadoras o las esposas querían poner a sus esposos, para hablar con equidad, de gobernadores o presidentes municipales, incluso de presidentes de la República”, dijo.