AMLO baja a Manuelita de la contienda para la gubernatura de Chiapas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador bajó de la contienda para la gubernatura de Chiapas a su prima Manuela Obrador, quien aspira a la candidatura, “sí tengo opinión de que no debe participar” y aseguró que es para evitar que “se restablezca la mala costumbre del amiguismo, el influyentismo, el nepotismo, de todas esas lacras de la política, no, mi familia no, si no no avanzamos”.

Luego de que el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, declinó la candidatura y apareció en un evento público con la prima del presidente, lo cual representó el destape de la diputada federal por ese estado al ser recibida por gritos de “gobernadora” entre los aplausos del funcionario federal, este viernes el mandatario federal dijo que la familia ayuda mucho al no extralimitarse.

“Sí ayuda mucho la familia en el sentido de que no abusen, de que no se extralimiten, además la política es un oficio, no es porque soy pariente de un político o soy amigo de un político ya con eso ¿no? Voy a aspirar a ocupar un cargo. Eso es un desprecio a la política, que es un oficio y un desprecio y una falta de respeto al pueblo”, aseguró.

El jefe del Ejecutivo se comunicó con Manuela directamente y también con Robledo Aburto para mandar decirle que eso no era adecuado; admitió lo que significó el evento donde aparece la aspirante y el director del IMSS a unas horas de darse a conocer que se quedará en el gabinete federal.