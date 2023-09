Celebra AMLO la disminución de la inflación; “el Banco de México lo está haciendo bien”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la baja de la inflación a 4.44 por ciento en la primera quincena de septiembre. Es “una buena noticia”, dijo y consideró que el Banco de México “lo está haciendo bien”, aunque advirtió que, para equilibrar, suben la tasa de interés.

La inflación “está bajando, sí, ya poco, pero afortunadamente sigue bajando. Y eso es muy bueno, repito, porque puede haber mejores ingresos, mejores salarios, pero, si hay carestía, no rinde el ingreso. Entonces, esto hay que mantenerlo controlado”, indicó.

Al ser cuestionado en torno a que las tasas de interés no bajan, respondió que esto está relacionado con decisiones del Banco de México, que es un ente autónomo.

“Lo están haciendo bien. Tienen que ir poco a poco, poco a poco equilibrando sobre sus dos funciones básicas: Una, que la atienden muy bien, es el control de inflación, por eso suben la tasa de interés”, señaló.

El otro aspecto que tienen que lograr “poco a poco” es “promover el crecimiento, porque, si no, estamos hablando de que está fincado el Banco de México sólo en un pie, está cojo, le falta el otro. Lo mejor es el equilibrio, que no haya inflación y que tengamos crecimiento”.

Sobre la inflación, tras reiterar que el Banco de México hace un buen trabajo, alertó que se tiene que cuidar que haya crecimiento, porque es “como un símil, que se calienta un carro como los de antes, eso es inflación, y entonces, para que no se caliente, se apaga; pues ya no se va a calentar, no va a haber inflación, pero el carro no camina, está parado. Entonces, hay que buscar ahí el equilibrio”.

Se tiene que respetar la autonomía del Banco de México, reafirmó y agregó que su gobierno lo seguirá haciendo, pero eso “no quiere decir que no hablemos, que no opinemos”.