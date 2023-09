Ebrard inicia gira nacional y asegura que su movimiento “rebasa” a Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el arranque de su "recorrido nacional", Marcelo Ebrard Casaubón aseveró que su movimiento "rebasa" a Morena y representa a "millones de personas" y, después de rechazar que sea un "caprichudo", refrendó que busca llegar a la presidencia de la República, pero que no le interesa ser senador ni diputado.

De gira en Tlaxcala para sumar apoyos a su asociación civil "El Camino de México", el excanciller rechazó que su impugnación contra la encuesta de Morena --y por ende contra la designación de Claudia Sheinbaum Pardo como candidata presidencial-- sea un "berrinche", pues sostuvo que sus denuncias son legítimas.

"No creo que puedan sostener que estas prácticas no están ocurriendo porque quien lo haga está mintiendo. Entonces no voy a hacer caso al exhorto por el silencio. No estoy para eso", dijo el político, según quien Morena está fomentando la "instalación de un sistema de mando, de una estructura política" basado en prácticas del "PRI antiguo".

Ebrard reiteró su exigencia de que Morena resuelva pronto su impugnación, e insistió en que la respuesta definirá un "rumbo", tanto del partido como del suyo, y aprovechó un encuentro con medios para sostener que la decisión corresponde a Morena, y "no al presidente" Andrés Manuel López Obrador.

"Vamos a perseverar porque la única manera de realizar nuestro ideario es llegando a la Presidencia de la República y no es por ambición, es porque tenemos un programa, es porque tenemos una causa y es porque sabemos cómo y con qué lo podemos lograr", recalcó.

El Camino de México, seguimos pic.twitter.com/Adi2tsW4CY — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 22, 2023

Por lo pronto, el excanciller "no descartó" un acercamiento con Movimiento Ciudadano, aunque subrayó que ese partido "tiene su proceso".