Estos fueron los principales temas de la conferencia mañanera de AMLO del 22 de septiembre (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó su conferencia matutina desde Palacio Nacional. Estos fueron los principales temas de los que habló el mandatario.

- La orden de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) de poner una cortinilla al inicio de las conferencias en Palacio Nacional, para aclarar que no se puede pronunciar sobre temas políticos o electorales será acatada, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso su propia leyenda, que pidió acompañe a la obligatoria.

- ELópez Obrador bajó de la contienda para el gobierno de Chiapas a su prima Manuela Obrador, quien aspira a la candidatura, “sí tengo opinión de que no debe participar” y aseguró que es para evitar que “se restablezca la mala costumbre del amiguismo, el influyentismo, el nepotismo, de todas esas lacras de la política, no, mi familia no, si no no avanzamos”.

- AMLO lamentó la liberación, por cuarta ocasión, de Uriel Carmona, fiscal de Morelos, en esta ocasión luego de ser vinculado a proceso por el delito de tortura contra Luis Alberto “N”, alias “El Diablo” y antes por asuntos relacionados con el feminicidio de Ariadna; acusó protección del poder judicial.

-El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no conoce las razones por las que dieron libertad condicional al abogado Juan Collado, pero consideró que ha sido uno de los más influyentes y el más cercano a Carlos Salinas.

-El presidente celebró que ya llegó el agua del acueducto “El Cuchillo II” a Monterrey, a las 5:00 horas de este viernes, felicitó y agradeció con aplausos a los trabajadores.

-López Obrador confirmó la aspiración electoral del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, para contender por la candidatura para el gobierno de la Ciudad de México y de otros diez más, entre ellos, también, la secretaria de Energía, Rocío Nahle para Veracruz, aunque afirmó: “No estoy buscando inclinar la balanza por nadie”.

-El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a su esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, y a sus tres hijos mayores por no buscar un cargo en la administración pública a la sombra de su mandato.