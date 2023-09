Poder Judicial protege al encubridor de un feminicidio: Sheinbaum tras liberación de Uriel Carmona

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Claudia Sheinbaum, exjefa de gobierno de la Ciudad de México, acusó que la liberación condicional del fiscal general de Justicia de Morelos, Uriel “N” del penal del Altiplano “significa que el Poder Judicial está por la impunidad”.

La mañana de este viernes, la morenista fue cuestionada sobre el fallo de un Tribunal federal que permitió, ahora sí, la salida de prisión del fiscal morelense acusado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJDMX) de tres delitos relacionados con la investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz a principios de noviembre del 2022. En ese tiempo, le entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México se enfrascó en acusaciones directas contra el fiscal morelense, apoyada por declaraciones de la fiscal Ernestina Godoy.

“No estoy de acuerdo. Me parece una de las fallas nuevamente del uso de la justicia no para hacer justicia, sino para beneficio de lo que yo considero que es un presunto delincuente porque no ha sido juzgado”, dijo en entrevista en Hermosillo, Sonora.

En tono de reclamo, la virtual candidata presidencial de Morena acusó que Uriel “N” es “una persona que señalamos desde finales del año pasado que había sido parte de encubrir el feminicidio de Ariadna y fue demostrado públicamente y notoriamente que, en efecto, él como fiscal de justicia del estado de Morelos, en vez de procurar la justicia, lo que hizo fue ocultar la verdad”.