Entre “tribus”, grillas y un exabrupto, la diputada Patricia Armendáriz busca gobernar Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chis., (Proceso).-- “Me voy a registrar”, anuncia la diputada federal y empresaria Patricia Armendáriz frente al proceso interno de Morena para definir la candidatura al gobierno del estado.

“He aparecido en anteriores encuestas…No voy a preguntar, me voy a registrar”, asevera sin dejar dudas de por medio.

La diputada federal reconoce que Chiapas es el estado más atrasado del país, rebasando a Oaxaca. Por eso insiste en que en el presupuesto “nos tienen que considerar más, nuestro presupuesto debe ser aplicado a que nos desarrollemos, ya es hora”.

Chiapas, el estado “más atrasado”. Foto: Isabel Mateos / Cuartoscuro

En entrevista, la legisladora federal dice que saber de por lo menos 15 personas que en este momento aspiran a gobernar Chiapas.

A decir de la diputada, “Zoé (Robledo), Manuelita Obrador, Carlos Morales y yo somos los verdaderos representantes del obradorismo en Chiapas”.

Destaca que “somos los convencidos de que el chiapaneco puede, pero necesita alternativa”. Y es que señala, “la peor herencia que nos han dejado los gobiernos anteriores es el paternalismo”.

Patricia Armendáriz contendería por la candidatura precisamente contra Carlos Morales, el todavía alcalde de Tuxtla Gutiérrez; así como contra la alcaldesa de Tapachula Rosa Irene Urbina, el secretario de salud estatal José Manuel Cruz Castellanos y el senador Eduardo Ramírez Aguilar.

Aunque todavía por la mañana del pasado viernes 22 aparecía en esta lista la diputada Manuela Obrador, prima hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador, éste se encargó de tacharla desde su conferencia mañanera y descartarla definitivamente para esta contienda.

“Sí tengo opinión de que no debe participar”, dijo el presidente. “Mi familia no, si no, no avanzamos”, dijo al asegurar que no caería en prácticas de nepotismo o influyentismo.

La contienda en Chiapas se da en un contexto de disputas entre numerosas “tribus” de Morena y con una oposición política que todavía no aparece.

La legisladora enfatiza sobre el tema de género en la sucesión chiapaneca. Sostiene que la historia está compensando a las mujeres porque ahora participan de manera activa en la vida nacional y profesional, pero afirma que “para gobernar Chiapas se requiere mucha capacidad”.

En las encuestas previas, dice la diputada, ha aparecido en tercer lugar. “Me asusté, pero también me llené de júbilo y voy a corresponder a ello porque ante las encuestas, es mi obligación y mi derecho”.

Y sostiene: “estoy preparada para ello porque estudié desarrollo económico, soy empresaria y he traído recursos al estado. Seguramente todos y todas tienen sus propuestas y estrategias”, apunta la legisladora, pero “la mía es traer inversión, infraestructura y empleo. Chiapas requiere desarrollo económico”.

En entrevista, Armendáriz lo mismo se refiere a la encuesta y su derecho a participar que a los problemas de la Selva Lacandona; da su opinión respecto al debate estatal sobre si la Cuarta Transformación llegó a Chiapas, y sobre las propuestas de desarrollo para el estado.

Considera un hecho que por primera vez México tendrá una presidenta. “Es historia pura y debemos sentirnos privilegiadas y privilegiados”.

Lacandones, “acostumbrados a pedir”

Doctora en Economía y participante en el programa televisivo sobre emprendedores Shark Tank México, Armendáriz reflexiona sobre la situación de las comunidades en Chiapas y específicamente de la región lacandona.

“Estoy convencida de que todo lo que necesitan es atención, todo lo que necesitan es ayuda, todo lo que necesitan es ingreso y la verdad la verdad no se lo estamos dando. Necesitan atención. Eso es todo. Punto”.

Reconoce que las comunidades están siendo hostigadas por grupos criminales, pero dice creer que es posible “instaurar un camino para la paz”.

“Insisto en que el camino del presidente Andrés Manuel López Obrador de traer progreso a las comunidades es el mejor antídoto para que no sean aliadas de esos grupos” y señala que es necesario sembrar conciencias: “conviene más tener 10 pesos bien ganados a tener 100 pesos mal ganados porque están exponiendo sus vidas”.

Una de las estrategias que impulsará la legisladora en la Cámara es una secretaría o subsecretaría que atienda exclusivamente a las comunidades vulnerables “y se les dé atención específica de desarrollo”.

Después, Armendáriz entra en un terreno en el que ha generado polémica.

“Los lacandones están acostumbrados a pedir, pero porque así los acostumbramos. ¿Por qué? porque no tienen fuentes de ingresos”.

Ese es –afirma-- el contexto de la discusión que se hizo viral en redes sociales al ventilarse audios de un encuentro con pobladores de esta región, en la que “yo insistía ‘hagamos cooperativas’ y ellos decían ‘yo quiero mi hotel y yo también y yo’. Lo que necesita Chiapas es desarrollo económico”.

Sobre este exabrupto que protagonizó ante miembros de la comunidad lacandona a los que regañó --lo que quedó grabado en un audio que se hizo viral en redes sociales--, la diputada reconoce que fue un acto de cobardía de su parte, que la hizo “pisar fondo”.

“Te vas por encima de la gente. Les faltas el respeto y su esencia humana. Máxime si lo haces desde un punto de vista superior”.

Pero señala que ese acto de cobardía le sirvió para recapacitar, por lo que ya está trabajando la filosofía estoica y la meditación. “Es una oportunidad para mí de volverme una persona mejor. Te lo quería decir”.

Política a la chiapaneca

Patricia Armendáriz disecciona la última coyuntura de la política chiapaneca, la caída de las aspiraciones del director general del IMSS, Zoé Robledo, por buscar la gubernatura de Chiapas.

“A Zoé Robledo, el presidente le abrió la chequera”, dice. “Le tocó no solo recibir un sistema nacional de salud deplorable, sino también arreglarlo. Desde el año pasado ha tenido miles de millones de pesos disponibles para el mejoramiento del sistema de salud universal”.

Según cuenta, Robledo le anunció al presidente que quería ser el candidato a gobernar Chiapas. “El presidente le dijo ‘pues adelante, encuéstate, que te vaya bien, dime cuándo te vas’. Zoé le dijo que hasta diciembre”.

Repentinamente, el presidente cerró la llave y redujo el presupuesto que ejercía Robledo quien, según esta versión de Armendáriz, recibió del presidente esta respuesta cuando le preguntó qué pasaba: “ya no vas a estar, se lo dejaremos al próximo presidente”.

Es entonces cuando el director del IMSS decide quedarse al frente de la transición del sistema, para lo que pidió al presidente apoyarlo “con todo para dejar al máximo el sistema”.

“Eso dijo Zoé y es la historia que yo avalo”, remarca.

Zoé Robledo. “El presidente le cerró la llave”. Foto: Monserrat López.

Rezago y violencia

La empresaria originaria de Comitán insiste en un tema: “Chiapas lo que más necesita es inversión, la miseria del estado tiene que parar y la única manera de pararla es con empleo; y la única manera de generar empleo es con inversión”.

Para garantizar esto se requiere también infraestructura, particularmente caminos.

“Chiapas y todo el sureste han crecido un 7% con la Cuarta Transformación”, dice la legisladora. “Por eso el sureste está resurgiendo”; ese porcentaje, afirma, “está llegando a la gente pobre, no a las grandes empresas”.

Aunque asegura que los programas federales están funcionando, dice que está faltando “el segundo piso de la Cuarta Transformación, el jalón más fuerte”. Falta “el jalón en infraestructura y falta más gestión a nivel federal”.

La diputada dice haber gestionado desde su curul la modernización de la carretera de San Cristóbal de las Casas a Comitán, para lo cual pudo concretar el acuerdo entre las comunidades porque “es una demanda de muchos años”.

También menciona una gestión ante el gobierno federal para que en el presupuesto del 2024 se incluyan recursos para la carretera de San Cristóbal de las Casas a Palenque, donde, por cierto, residirá a partir de que termine su mandato el presidente López Obrador.

Tiene la propuesta de conectar el tren Maya con el transístmico y habla de un nuevo “polo de desarrollo” en Tapachula donde trabaja también el proyecto de una terminal remota en Puerto Chiapas de la mano con empresarios del Soconusco.

Ante el escenario de incursión de la violencia del crimen organizado en regiones como la Lacandona, avala la estrategia del gobierno federal de “abrazos, no balazos”.

Reconoce que la población es la que sufre las consecuencias, pero remarca que “estamos en guerra y la solución no es matar más, la solución es el desarrollo”.

Y precisa, sobre las necesidades de las distintas regiones, que para la costa se necesita un puerto funcional y una infraestructura extraordinaria en Puerto Chiapas, para la exportación de agroindustria.

Mientras que el gas natural para esa zona puede llegar desde Salina Cruz con inversión privada.

“Necesitamos también fortalecer el transporte marítimo, las súper carreteras marítimas a lo largo de toda la costa, porque también es necesario pensar en fortalecer la frontera con Guatemala”.

Considera que las regiones del estado necesitan conectarse con Tuxtla Gutiérrez. “Tenemos también que sacar nuestros productos a la Riviera Maya a través de la carretera o el tren”.

Y ofrece pelear porque el tren Maya baje de Palenque y se meta a toda la zona de Ocosingo, “donde tenemos ruinas extraordinarias”.