AMLO admite presencia del Cártel del Sinaloa en Chiapas; acusa campaña en su contra

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió la presencia de grupos del crimen organizado, pero sólo como un “asunto muy limitado a una región” en Chiapas, pues dijo que “presuntamente se están disputando el territorio” y también pueden tener bases de apoyo, pero acusó que la difusión del desfile de estos grupos armados, está relacionado con una campaña en su contra por el proceso electoral de 2024.

Ordenó más presencia de la Guardia Nacional y brindan seguridad a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) porque uno de los grupos criminales cortó la luz en algunas comunidades.

Después de quejarse por la difusión de las imágenes de la entrada del grupo delincuencial para comenzar la disputa en esa región con otro cartel, el mandatario federal hizo un recuento.

Agregó que “afortunadamente no ha habido muchos asesinatos en Chiapas en general y es ahí donde últimamente ha habido estos enfrentamientos, pero ha habido mucha propaganda, entonces sacaron un video donde van entrando en la frontera de Comalapa, 20 camionetas y están de lado al lado de la carretera gentes aparentemente recibiéndolos. Y sí, pueden ser bases de apoyo que hay en algunas partes del país porque les entregan despensas o por miedo porque los amenazan, pero no es un asunto general, es un asunto muy limitado a una región y ya se está atendiendo”.

Informó que elementos de la Guardia Nacional están en Chiapas y también llamó a la población a no sumarse a este tipo de actos aunque reconoció que en algunos casos puede ser de manera forzada, por temor.

“Estamos trabajando en beneficio de la gente, es donde se aplican más los programas de bienestar, por eso les envío un saludo y al mismo tiempo el llamado para que no caigan en actos ilegales, que no se dejen someter, que no los enganchen, sobre todo a los jóvenes y que ya ordené que haya más presebcia de la Guardia Nacional en toda esa región y que vamos a seguir ayudando”, expuso.

El presidente acusó que la difusión de imágenes en redes sociales de lo que sucede en Chiapas, es parte de una campaña en contra de su gobierno.

“Pero lo que llama la atención es que Denisse Dreser, Morales Lechuga, Lozano Gracia, que ni siquiera conocen Frontera Comalapa ni Motozintla, pero así en nado sincronizado como si dominara el narco en todo Chiapas y en todo México. Esto tiene que ver mucho con el poco contenido que tienen para atacarnos, no hay liga, entonces cualquier cosa se vuelve viral o la vuelven viral”, dijo.

Aprovechó el momento para decir que se atiende el asunto y de nuevo llamó a la población “que siempre ha estado respaldando nuestro movimiento de transformación” a escuchar sus mensajes.

Ese tipo de información sobre lo que sucede en territorio chiapaneco, dijo, continuará pero porque insiste en que los medios están en contra de su gobierno.

“Esto va a seguir, por eso le urgía a preguntar a la compañera de Proceso, esto va a continuar porque es parte del proceso electoral del 24 donde vamos a tener que estar respondiendo, pero al mismo tiempo ayuda a que se entienda el porqué de esta difusión que llega a millones de vistas en redes sociales”, consideró.

Y acusó que se utilizan bots para dar difusión de estas imágenes, además de que la suya es una respuesta a lo que afirma que ha difundido la derecha, además de que es un fenómeno porque se trata de cómo se extiende una noticia y es reproducida por quienes están en contra de su administración.

“No van a decir estos medios de derecha conservadores, que le encontraron lingotes de oro al senador republcisdo Bob Meléndez de Texas, que siempre está en contra de nosotros, eso no lo van a decir, no es nota y no van a decir otras cosas que ya no puedo repetir, es más ni siquiera sacaron mí postdata, aquí sí pero los medios no dijeron nada. Imagínense si no nos unimos todos para defender la libertad de prensa, de expresión, de libre manifestación de las ideas. Si hasta en eso no nos conceden nada. ¿En qué van a estar de acuerdo entonces? En nada”.