Vidulfo Rosales acusa: Narrativa del gobierno de AMLO se acerca a la “verdad histórica" de Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A nueve años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el abogado Vidulfo Rosales acusó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no dio respuesta a la solicitud de las madres y padres de los estudiantes sobre la ubicación de documentos con folio relevantes para el caso.

Además, dijo que esta reunión en Palacio Nacional fue peor que la anterior debido a que la narrativa del gobierno se acerca más a la llamada “verdad histórica” del sexenio pasado.

“Alejandro Encinas (subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración) lee una narrativa de dónde estamos en este momento. Una narrativa que se acerca más a la ‘verdad histórica’ que a los nuevos hechos”, lamentó Rosales al término del encuentro.

En la reunión, presentaron un informe del titular de la Sedena, que fue leído por la secretaria de Seguridad Pública federal, Rosa Icela Rodríguez, además de un documento al que dio voz el subsecretario Alejandro Encinas.

“En el informe del secretario de la Defensa no hay nada, él no da respuesta, ni el presidente ni él da respuesta a la información que solicitaron los padres de familia, que es muy puntual que se refiere a los documentos con números de folio y donde están ubicables.

“Vuelve a referir que esos documentos ya fueron entregados, hace un recuento de los archivos que revisaron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en la novena región militar, en la 35 zona militar, en el 27 batallón de infantería, pero eso ya lo sabemos, eso ya nosotros aceptamos que efectivamente fueron abiertos esos archivos”, indicó el abogado.

Rosales aclaró que lo que no tienen son documentos específicos sobre una intervención telefónica que entregaron transcrita, que fue encontrada en una foja en los archivos militares.

“Respecto de eso, el secretario de la Defensa Nacional lo único que refiere es que esa información la tiene el señor Gildardo López Astudillo (exlíder de Guerreros Unidos) y que el gobierno busque por ese lado, sin dar respuesta concreta a la solicitud que se le está planteando que de la hoja transcrita hay documentos, hay elementos probatorios que tienen en sus archivos, de eso no da contestación”.

“Nueva narrativa”

De acuerdo con Vidulfo Rosales, en el documento que leyó Encinas, se habla de una narrativa cercana a la “verdad histórica”, en la cual apunta que los estudiantes iban infiltrados.

“Que se trataba de una disputa entre los bandos del crimen organizado, reduciendo totalmente la responsabilidad al crimen organizado y a un aspecto meramente local, dejando por fuera al Ejército. Al único que se le finca responsabilidad es al capitán Martínez Crespo, fuera de ahí no aparece ningún militar más con responsabilidad”, dijo.

Criticó que, en el documento, no se habla sobre quiénes construyeron la “verdad histórica”, que fue presentada en el 2015 por el entonces procurador Jesús Murillo Karam, hoy preso.

“Nos iban a entregar una serie de informes. Los padres de familia, en protesta por esta información que se está negando, no se recibió ningún informe.

“Había varios documentos que se iban a entregar. Se iba a entregar información referente a las escuchas telefónicas de Chicago que no son de interés para las madres y padres de familia porque es información que ya se conoce”, dijo.

“Peor reunión”

Vidulfo Rosales consideró que esta reunión fue peor que la de la semana pasada pese a haber sostenido un diálogo previo con Alejandro Encinas.

“Él nos había explicado qué es lo que contenía su informe, entonces había consenso sobre lo que contenía su informe, hasta dónde estábamos y qué era lo que faltaba, ahora está incorporando elementos nuevos a este informe más cercanos a la ‘verdad histórica’, incluso criminaliza a los estudiantes de la Normal, refiere que había una infiltración por parte de los estudiantes, reduce los hechos a un tema meramente local, de Guerreros Unidos” y restó responsabilidad a las autoridades.

Expuso que las madres y padres analizarán los pasos a seguir, “pero en definitiva no se está dando ninguna respuesta a la solicitud planteada y se está esgrimiendo una narrativa de los hechos parecida a la verdad histórica”.

Un ejemplo de lo que ya habían acordado con Encinas fue no incorporar las capturas de pantalla que sustentaban el informe del subsecretario porque fue un asunto controvertido y por el peritaje que hizo el GIEI; sin embargo, en el informe de esta noche, de nuevo aparecieron estos elementos.

Protección al Ejército

Mario César González Contreras, padre de César Manuel González, uno de los normalistas, indicó que “fue una falta de respeto mandar a la secretaria de Seguridad como vocera de Sandoval y que no podemos hacerle ninguna pregunta o cuestionarlo de lo que nosotros planeamos, de lo que nosotros necesitamos de esa información que tanto hemos estado pidiendo. Creo que ella no sabe nada, no tiene absolutamente nada de información y que no ha participado en la Covaj.

“A la fecha hay una demanda por obstrucción de información hacia el Ejército y ahora resulta que no sale nada de eso y que se acerca más al pacto, que no tenía ningún sustento y que en su momento”.

González Contreras consideró que están protegiendo “bastante” al Ejército.

Este martes se llevará a cabo la marcha por los nueve años de los hechos en Iguala y seguirá el plantón afuera del campo militar 1.

En el encuentro de este lunes también estuvo la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, sin la presencia del mandatario federal ni del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.