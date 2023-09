AMLO: si nosotros hubiésemos estado desde 2006 el caso Ayotzinapa no habría sucedido

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa sucedió por el autoritarismo del Estado, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que afirmó que si su movimiento hubiera llegado antes ese hecho no se habría presentado.

“Pero antes de Ayotzinapa ya habíamos pasado por dos elecciones y las organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos llamaban a no votar por nosotros. Si nosotros hubiésemos estado desde el 88, desde el 2006, nada de eso hubiese sucedido, porque ahora que estamos nosotros no hay masacres, no hay tortura, no hay persecución a nadie”, afirmó.

Dijo que está consciente de que sus adversarios quisieran que su gobierno fracasara, para tener motivos y cuestionarlo.

“Todos los medios de información, con honrosas excepciones, y Claudio X. González y todos ahora se volvieron ya defensores de derechos humanos; las llamadas organizaciones no gubernamentales, los que llamaban a no votar por nosotros, los de la ONU, los de la OEA, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros vamos a seguir actuando con rectitud y con humanismo”, afirmó.

Con esta nueva investigación dijo que no aceptarán o se quedarán callados ante quienes quieran manipular con estos hechos.

“Y aunque sea el abogado y sea el GIEI o el Prodh, cualquier organismo, porque por encima de todo debe de estar la verdad, la verdad es la que nos va a hacer libres. Entonces, no porque son expertos en derechos humanos de la OEA o de la ONU… Ya fue hasta de la OEA, de Derechos Humanos, este farsante que es ahora senador, Álvarez Icaza, imagínense. Con todo respeto, al señor Kissinger lo nombraron Premio Nobel de la paz”, señaló.

El presidente López Obrador pidió actuar con rectitud y con la verdad, sobre todo, porque no se puede tapar el sol con un dedo.