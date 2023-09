Difunden imágenes de Claudia Sheinbaum en Times Square; “no sabía”, dice la morenista

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las imágenes de Claudia Sheinbaum Pardo en eventos masivos en los que se promovió para ser la virtual candidata presidencial de Morena llegaron hasta Times Square de Nueva York, Estados Unidos, uno de los puntos turísticos más visitados del mundo.

El hecho generó este martes una denuncia del PAN ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por actos anticipados de precampaña contra Sheinbaum Pardo, Morena y quienes resulten responsables.

Cuestionada por la tarde sobre el tema en una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México solo dijo:

“Ah pues me enteré hace rato que salió. No sé por qué, no sé quién puso eso ahí en esa pantalla. Voy a averiguarlo y cuando averigüe, les platico qué fue lo que pasó… No sabía, pero con gusto vamos a averiguar y les platicamos”.