“Entre competir por la CDMX y ganar la Presidencia con Sheinbaum, prefiero lo segundo”: Mario Delgado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que no se registrará como aspirante a coordinar la defensa de la transformación en la Ciudad de México porque, “entre competir por la Ciudad y ganar la Presidencia con Claudia Sheinbaum, prefiero lo segundo”, dijo.

En conferencia, anunció que hasta el mediodía de este martes se han registrado en el partido tres mujeres y 11 hombres para competir por lo que, en los hechos, será el candidato a la Jefatura de Gobierno de la capital, aunque no mencionó quiénes. El registro termina el último minuto de este día.

Al momento, solo han hecho público su registro el exsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch; la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada; el exsubsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell; y Ricardo Peralta, exsubsecretario de Gobernación.

Al anunciar su decisión de no ir al proceso interno en la CDMX, como se especuló recientemente; Delgado Carrillo hizo un pronunciamiento en el que destacó su historial en el partido.

Aseguró que, aunque tiene “conocimiento” entre la gente por su trayectoria como otros aspirantes, nunca manifestó públicamente la intención de ir a la contienda. Además, aseguró que prefiere quedarse en el partido para consolidar el movimiento rumbo a las elecciones del 2024.

“El 2 de junio me tocará levantarle la mano como ganadora” a Claudia Sheinbaum… Siempre he tenido el sueño de ser buen gobernante, hoy tengo un sueño más grande… Me da mucha emoción a contribuir que, por primera vez en la historia, tengamos una mujer presidenta”.