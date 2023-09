¿Fiscalía quiso ocultar el feminicidio de Montserrat Juárez? Estas son las irregularidades del caso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalinas iniciaron investigaciones internas para esclarecer las presuntas irregularidades en el caso del feminicidio de Montserrat Juárez, de 25 años, ocurrido el pasado viernes 22, en un departamento de la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo; la fiscal Ernestina Godoy aseguró que la institución “no oculta feminicidios”.

Entre las irregularidades que se encuentran en el caso se cuenta que el primer reporte policíaco informó que Montserrat Juárez murió “sin signos de violencia”, cuando la necropsia arrojó que se debió a un traumatismo múltiple.

Incluso, su padre, Armando Juárez, describió a medios de comunicación cómo reconoció el cuerpo de su hija: “Que no quede a la deriva, son palabras fuertes, en menos de 30 segundos que yo identifiqué a mi hija, conté mínimo ocho puñaladas, ahorcamiento”.

“No ocultamos feminicidios”: Godoy

Este martes, la titular de la FGJ local Ernestina Godoy, aseveró: “No ocultamos feminicidios”. Durante su discurso en el informe mensual de avances de la Alerta por Violencia de Género, informó que se inició una investigación interna en la institución para saber si algún servidor público incurrió en irregularidades en el caso del feminicidio de Montserrat Juárez:

“Estamos en una investigación interna para saber si algún servidor público de esta Fiscalía incurrió en alguna irregularidad y de ser así, será castigado. Que no les quede la menor duda, sea quien sea, no ocultamos nosotros los feminicidios”.

Así respondió la morenista al diario Reforma, el cual este martes publicó que los presuntos feminicidas llamaron a los servicios de emergencia, y un paramédico del ERUM certificó que no hubo violencia en el cuerpo de Montserrat, mientras que los agentes del Ministerio Público -sin pruebas científicas- validaron la supuesta muerte natural, y permitieron a los presuntos feminicidas hacerse cargo de los trámites funerarios.

En conferencia aparte, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó que también se inició una investigación interna por el caso y aseveró:

“Todo el personal de operación policial que participó ha sido y están siendo llamados a comparecer ante las instancias de Asuntos Internos. Importante mencionar que todo el personal que participó ha sido suspendido en tanto se termina y se deslinda su responsabilidad en los hechos”.

Agregó que, derivado de las entrevistas hechas a los implicados, es posible que estén relacionados con más personas, en distintos grados de responsabilidad.

“La investigación se está realizando contra el protocolo, se va a verificar si se cumplió el protocolo, y aparte del cumplimiento del protocolo, si además hubo alguna conducta delictiva en todo el actuar de las personas involucradas”, agregó.

Al ser cuestionado sobre si los paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) que llegaron al sitio checaron los signos vitales de Montserrat Juárez, el jefe de la policía contestó:

“Parece que es el caso, donde se acercan y verifican los signos vitales. Eso es el protocolo común de cualquier ingreso de un paramédico”.

Hallan sangre en el departamento

En un videomensaje, el vocero de la Fiscalía local, Ulises Lara López, informó que la institución obtuvo órdenes de aprehensión por el presunto delito de feminicidio contra los principales sospechosos.

Se trata de la expareja de la víctima, Sean “N”, y su padre César “N”, quienes fueron detenidos el domingo 24 por los delitos contra la salud, en modalidad de narcomenudeo, así como por intentar evitar su detención y agredir a un oficial policiaco. Padre e hijo, detenidos. Foto: FGJ

El funcionario puntualizó que personal ministerial de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, agentes de la Policía de Investigación (PDI) y expertos de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales catearon el departamento donde fue hallado el cuerpo de Montserrat Juárez, en la alcaldía encabezada por el panista Mauricio Tabe.

En el sitio, peritos en criminalística, fotografía y química obtuvieron diversos indicios, entre ellos una mancha de sangre que ya es analizada.

Lara López dijo que los padres de Montserrat Juárez acudieron este martes a la Fiscalía, adscrita a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, para una diligencia de reconocimiento.

Para darles avances de la investigación, dijo, los padres se reunieron con los titulares de esa Coordinación, así como de las Fiscalías de Feminicidios, de Servidores Públicos, ministerios públicos de la Unidad de Asuntos Internos, la Asesoría Jurídica y personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI).

Despiden a Montserrat

La tarde de este martes, Montserrat Juárez fue despedida por sus familiares y seres queridos en el lugar donde creció, en la casa de sus abuelos, en el municipio de Zumpango, del Estado de México, de acuerdo con reportes periodísticos.

Su cuerpo llegó ahí ayer, alrededor de las 16:00 horas, y fue velado durante toda la noche. A las 13:45 se ofició una misa en su honor en una parroquia cercana al lugar, y luego fue trasladada al panteón municipal.

Junto a la ficha de desaparición de Montserrat, impresa a gran escala con la leyenda “Encontrada sin vida #NiUnaMás”, su padre declaró a N+: “Es un sentimiento de impunidad, de no poder hacer nada, hay muchas irregularidades ante las autoridades que no supieron resolver a su tiempo".

Con las manos cruzadas por la espalda, lamentó: “Dicen que mi hija murió, casi casi, de muerte natural, pero no, no murió de muerte natural, fue muy torturada, una muerte lenta que tiene que saberse”.

Y con la voz entrecortada, agregó: “Quiero que no quede impune la muerte de mi hija y que caiga la ley sobre quien tenga que caer, porque hay muchos responsables, hasta el tipo este con quien vivía, su expareja, no sé, había contratado unos servicios funerarios, me la iba a cremar”.

Según Armando Juárez, el cuerpo de Montserrat pudo ser recuperado gracias a la ayuda de los vecinos, ya que ellos dieron parte a las autoridades.

Su madre, Rosa Icela Gómez, la recordó como una niña noble, alegre, que tenía muchos sueños y aspiraciones a tener un estudio de relaciones internacionales: “Era la alegría de nosotros”.

¿Qué pasó con Montserrat Juárez?

Montserrat Juárez fue reportada como desaparecida en Ecatepec, Estado de México, y fue asesinada el pasado viernes 22, en un departamento ubicado en Lago de Chalco, en la colonia Anáhuac, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

En redes sociales se viralizó un video en el que se observa que tres personas, entre ellas un elemento de la SSC, bajan por las escaleras el cuerpo tapado de la víctima, amarrado y sujeto a una camilla de las que usa personal de emergencia para el rescate de personas.

El domingo 24, la SSC emitió una tarjeta informativa en la que aseguró que paramédicos del ERUM acudieron al lugar en respuesta a una llamada de emergencia, y diagnosticaron a Montserrat sin signos de vida y sin signos de violencia, por lo que autorizaron a sus agresores, quienes se hicieron pasar por familiares, de hacerse cargo de los trámites funerarios.

Horas después, la dependencia se contradijo e informó sobre la detención de la expareja sentimental de la joven, Sean “N”, de 27 años, y su padre, César “N”, de 54 años, en la colonia Tabacalera, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Los presuntos feminicidas fueron asegurados por el delito de posesión de drogas, por intentar impedir su detención y agredir a un oficial.

El diario Milenio aseveró que mientras se cometió el feminicidio, se escucharon gritos y una discusión en el departamento referido. Incluso, aseguró tener acceso a un audio del momento, en el que se puede escuchar a un hombre decir: “¡Mátala!”.