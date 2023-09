Godoy presume que los feminicidios en la CDMX han disminuido 37% en los últimos tres años

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, aprovechó el Informe Mensual de Avances en la Alerta por Violencia de Género para informar que solicitó al Consejo Judicial Ciudadano su ratificación en el cargo por un segundo periodo de cuatro años.

En el acto realizado en el Teatro del Pueblo, el jefe de gobierno, Martí Batres, le mostró su completo respaldo al defender los casos promovidos por la funcionaria, a quien llamó “la mejor fiscal local que existe en todo el país”.

La mañana de este martes, durante su participación en el informe mensual, Godoy Ramos presumió que los feminicidios en la Ciudad de México han disminuido 37% en los últimos tres años.

Detalló que del 1 de enero al 15 de septiembre de 2020, hubo 60 feminicidios, mientras que, en el mismo periodo de 2023, se cuentan 38 casos. En la “gran mayoría”, dijo que se tienen detenidos, judicializados y en prisión a los probables responsables.

Además, destacó que hay un aumento del 67% en el número de agresores vinculados a proceso. En lo que va del año, 87 personas han sido imputadas por feminicidio.

Tras destacar esos datos, la fiscal Ernestina Godoy compartió que comunicó al Consejo Judicial Ciudadano nombrado por el Congreso de la Ciudad de México su decisión de someterse al proceso de ratificación al frente de la FGJCDMX.

“Considero que la Fiscalía requiere consolidar el proceso de Transformación que hemos registrado en los últimos años. Hemos logrado alinear el trabajo de nuestra institución con la justicia, poniendo siempre a las víctimas en el centro, hemos mejorado, buscado mejorar la atención y todas y todos en la Fiscalía y personalmente atendemos a colectivos y víctimas para escuchar sus preocupaciones y reclamos”, dijo.

Ante los aplausos de los cientos de personas en el Teatro, Godoy Ramos añadió: “Necesitamos seguir consolidando lo que llevamos hasta el momento, por eso he decidido entrar al proceso de ratificación”.

Campaña contra “la mejor fiscal”: Batres

En su discurso, el jefe de gobierno, Martí Batres, se refirió a la titular de la FGJCDMX:

“Afortunadamente, en la Ciudad de México contamos con una fiscal extraordinaria que ha tenido que batallar contra viento y marea”, dijo.

El funcionario acusó que hay una “campaña” contra Godoy Ramos, “porque hay muchos intereses creados que no les gustaría que se reeligiera”.

Entonces, mencionó la polémica por el caso del fiscal general de Justicia de Morelos, Uriel “N”, contra quien la FJG capitalina le abrió tres carpetas de investigación por presuntas irregularidades en la investigación del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda López, en noviembre del 2022.

“Sí les gusta que haya fiscales como Uriel –la fiscal Ernestina Godoy no puede hablar del caso porque le prohibieron hablar del fiscal de Morelos, pero yo sí soy libre y puedo hablar de él–. Y me resulta asombroso que tengamos un caso como el fiscal de Morelos, y lo defienden y lo defienden, por un lado, en el Sistema Judicial, le dan la vuelta y la vuelta y la vuelta y la vuelta hasta que lo sacan de prisión, aunque no olvidemos que está vinculado a proceso, está vinculado a cuatro procesos”, dijo.

Y acusó: “quieren cuestionar a la mejor fiscal local que existe en todo el país.