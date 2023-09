Niega Morena “fiscal a modo” en Tamaulipas; el destituido advierte que impugnará el procedimiento

CIUDAD VICTORIA, Tamps. (apro).- El fiscal anticorrupción del estado, Raúl Ramírez Castañeda, anunció que impugnará su destitución porque se dio mediante un procedimiento ilegal, al tiempo que la fracción de Morena en el Congreso local descartó que el nombramiento del sustituto, Jesús Eduardo Govea Orozco represente la imposición de un “fiscal a modo”.

El viernes 22, la Comisión Permanente de la Legislatura votó a favor de retirar a Ramírez Castañeda de la Fiscalía especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, tras acusarlo de inacción en la persecución de varios delitos denunciados.

En breve conversación electrónica, el removido funcionario, quien llegó al cargo en septiembre de 2021, dijo que el procedimiento para separarlo del cargo se hizo por fuera de la ley.

“De manera ilegal y arbitraria fui separado del cargo. Por votación de sólo cinco diputados, los que conforman la Permanente, no obstante que fui elegido por un pleno. Pero lo defenderemos en las instancias legales correspondientes”, explicó.

La fracción del PAN en el Congreso consideró que la destitución estuvo fuera de la lgalidad y fue emprendida por los morenistas para evitar que el titular de la dependencia investigara de sus presuntos actos de corrupción

Raúl Ramírez. Impugnación en ciernes.

Descartan “fiscal a modo”

El diputado local del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Armando Zertuche Zuani descartó que el nombramiento de Govea Orozco, quien fue representante de Morena ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, sea para favorecer al gobernador del mismo partido Américo Villarreal Anaya, y a los integrantes de su gobierno.

Govea fue designado encargado del despacho por la Comisión Permanente del Congreso local inmediatamente después de la destitución de Ramírez, incluso el mismo día de su nombramiento se le permitió acceder al despacho de la Fiscalía, en presencia de la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso Local, la morenista Úrsula Patricia Salazar Mójica, y del secretario general del Congreso, José Lorenzo Ochoa García.

Zertuche pidió dar oportunidad al recién designado para que rinda cuentas y pueda ser evaluado.

“Habrá que revisar desde el Congreso su desempeño. De entrada, no hay fiscal a modo. Tiene que haber un sustituto en el puesto, y tiene que cumplir con los compromisos de investigación que se requieren para todos lados. Que simplemente se ponga a trabajar”, declaróZertuche.

“Si el recién nombrado también incurriera en una situación de incumplimiento, habría que operar de la misma manera con él, para ser justos. Esto no se ve mal, de ninguna manera. Hay una propuesta que se va a hacer y muy probablemente se convoque de manera formal para hacer la cobertura del puesto, y me gustaría ver qué organismos privados pueden hacer recomendaciones y sugerencias”, dijo.

El legislador reynosense mencionó que el fiscal depuesto había sido acusado de inacción y de complicidad, y de posiblemente haber favorecido al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, contra quien se interpusieron varias denuncias.

“No se veía un trabajo eficiente con el anterior fiscal. De acuerdo con la expectativa de trabajo, al finalizar el sexenio anterior fue señalado de múltiples actos presumibles de corrupción; nunca se pudo tener de su parte un trabajo claro y concreto de indagatorias.”

“En el Congreso vemos dos posibles líneas de explicación. Podía ser por incapacidad, pues estaba rebasado, quizás, pues no resolvió en tiempo y forma el trabajo que decía que no estaba bien documentado, pero su trabajo era precisamente hacer la respectiva investigación. No prosperó por ahí, y también pudo ser por complicidad, pues llegó con respaldo directo del gobernador anterior y se sintió comprometido a ser omiso en la corrupción señalada”, dijo.

Indicó que el Congreso tiene la facultad de destituirlo y que se le respetarán todos sus derechos para que se defienda e impugne, de acuerdo con sus intereses.