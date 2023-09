Todo lo que se tiene sobre el caso Ayotzinapa se ha entregado; el Ejército no oculta nada: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que aunque sí existe la transcripción, no cuentan con el audio de una comunicación entre un integrante de Guerreros Unidos y un mando policial en la que hablan de 17 jóvenes retenidos, por lo que están haciendo la búsqueda; afirmó que todo lo que tienen hasta el momento ya lo han entregado, no se les oculta nada e insiste en que el Ejército está colaborando.

Relató el antecedente de cuando entregaron dicha transcripción y que está relacionado con demostrarles que el Ejército no les oculta información.

“Estábamos en una reunión con los padres y con su desesperación, que es entendible por la desaparición de sus hijos, y también por mala información de los abogados y asesores, empezaron a mencionar que el Ejército no estaba dando información, que el Ejército no estaba cooperando y también se suele decir 'que usted da la orden, pero no le hacen caso', y yo no permito eso. No es que 'usted sí tiene voluntad, pero no le están haciendo caso', no, yo estoy ordenando las cosas y me hacen caso”, dijo.

Expuso que cuando se iban a dictar las órdenes de aprehensión contra los militares él giró los oficios y le acababan de dar ese documento donde un testigo o participante en los hechos habla de que ellos se ocuparon de 17 jóvenes, información que le entregó el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, “y para que no quedara ninguna duda yo se lo entregué a los padres y a los abogados. Generó hasta cierta molestia entre abogados y asesores y porque es muy fuerte la transcripción”.

Enseguida afirmó que ese audio es parte del material que buscan los familiares: “Ahora lo que quieren es la grabación y resulta que el documento aparece en los archivos, pero no hay grabación, eso es lo que hay que ver y estamos investigando, pero existe el documento, lo que tenemos no lo podemos ni debemos ocultar; sin embargo, es a ver dónde está la grabación, pues se está buscando porque acuérdense que nosotros llegamos aquí en el 18 y estos lamentables casos sucedieron en el 14 y ya habían fabricado la llamada 'verdad histórica' y estamos reconstruyendo a partir de lo que existe”.

Sobre si existe la posibilidad de que se haya desaparecido el material, el presidente respondió: “No puedo sostener nada, nada más es decir que todo lo que hay se ha entregado”.

Desde el miércoles pasado, al salir de la reunión con el presidente en Palacio Nacional, el abogado de los familiares de los normalistas, Vidulfo Rosales, dijo que a “partir de que el presidente abrió los archivos de la novena región militar 35 zona, 27 batallón de infantería, y se obtuvieron varios documentos que dan cuenta de cómo el Ejército mexicano intervino, pero particularmente hay una intercepción telefónica que hizo el Ejército mexicano que da cuenta de que se están llevando 17 estudiantes el día 26 de septiembre a las 10 de la noche. Entonces estamos interesados en que esa información faltante hoy en día se nos pueda entregar” y fue, dijo, lo que se comprometieron a buscar.

El presidente López Obrador dijo que revisarán todos los sitios donde haya información dentro de la Sedena, porque no hay ningún problema en hacerlo, pero lo más importante es que con la información que se tiene si se logra que quienes están detenidos o en libertad aporten información a la autoridad, podría encontrarse a los jóvenes.

“Porque ahora todo parece estar enfocado en culpar al Ejército de que no ha dado información, cuando lo que tenemos que tener como prioridad es encontrar a los muchachos, y la información que se tiene y la que podemos obtener en estos tiempos nos pueden conducir a eso. No es culpar por culpar, no es nada más fue el Estado y fue el Ejército y ya, no, vamos a conocer la verdad, lo que sucedió. Yo no voy a mentir, ni vamos a fabricar algo que no sea cierto y vamos a actuar con rectitud y no somos iguales”.

El mandatario federal insistió en que su gobierno mantiene una investigación a fondo, seria y avanza, porque en el anterior gobierno se cometió el error de ocultar la verdad y de desaparecer pruebas y de implantar, imponer lo que se llamó pacto de silencio, entonces todo esto lo estamos enfrentando y hemos avanzado bastante. En el informe, insistió, está la transcripción de la llamada 17 jóvenes, “aquí está todo, eso que estás preguntando aquí lo explica el secretario de la Defensa”.

En torno a que la defensa de los militares que llaman a comparecer al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y al exfiscal especial Omar Gómez Trejo, el presidente dijo que es un asunto de los abogados y tiene que ver con los juicios.

“Hay diferencias al interior porque es normal y se expresaron cuando me entregaron el primer informe y di la orden de que se procediera, que se hablara con la fiscalía para obtener las órdenes de aprehensión. Y nos dimos cuenta de que quienes estaban manejando este asunto, la fiscalía especial, los asesores se molestaron y se fueron. Llegó a decir una señora que por qué no esperamos 90 días, le dije: 'no, si esperamos 90 días no se detiene a nadie'. Como que no todos tienen interés verdadero, auténtico, de conocer la verdad, como que hay quienes quieren administrar esta lamentable desgracia. Esto suele pasar, hay quienes no quieren trasformar, quieren nada más estar administrando los dolores de la humanidad, se dedican a eso”.