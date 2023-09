"Hay libertades", dice AMLO sobre impugnación de Ebrard y rechaza hacer más declaraciones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “Nada, nada, nada”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el recurso que presentó Marcelo Ebrard ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para pedir que se reponga el proceso de selección de la coordinación de comités en defensa de la transformación, que define la candidatura presidencial de Morena para 2024.

“Son procedimientos legales y hay libertades, es lo único que puedo comentar”, dijo brevemente.

Enseguida, el mandatario federal recordó que el proceso interno para esa selección ya está consumado: “Yo ya terminé como dirigente del movimiento de transformación. Ya entregué el bastón de mando, aunque no les haya gustado a mis adversarios, pero como no les gusta nada, también ya no es nota”.

Ese bastón de mando, aun con un proceso de impugnación que comenzó el exsecretario de Relaciones Exteriores, se lo entregó a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.