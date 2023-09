AMLO exculpa a García Harfuch por Ayotzinapa: "no se puede juzgar a nadie por estar en una reunión"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no usar un tema lamentable como la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, con fines politiqueros, al referirse a los señalamientos contra el exsecretario de Seguridad capitalina, Omar García Harfuch, aspirante al gobierno de la Ciudad de México y su implicación en las reuniones después de los hechos en Iguala.

Sobre si es pertinente que el exfuncionario y hombre cercano a la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum, participe en el proceso electoral de la Ciudad de Mèxico, el mandatario dijo: “No me meto en eso, lo que sí puedo decir es que no se puede juzgar a nadie por haber estado en una reunión si no hay pruebas más que eso”.

También afirmó que se podría aclarar hasta donde fue la participación de Garcia Harfuch, porque en esas reuniones fue cuando se decide fabricar los delitos “y se comete el grave error de querer ocultar los hechos y darle carpetazo al asunto. De ahí surge que a los muchachos los habían llevado al basurero de Cocula, les urgía cerrar el caso. Entonces hay que ver si se encuentran elementos de que Harfuch participó interviniendo teléfonos o algo por el estilo”.

Hasta donde Lòpez Obrador ha visto, dijo, no hay nada más que la participación en esas reuniones a las que también asistieron “el gobernador de Guerrero de ese entonces, muchísimos funcionarios. Hubo dos o tres reuniones donde tomaron esas decisiones pero el que asume la responsabilidad y todavía en las declaraciones recientes es el procurador (Jesús Murillo Karam) como Tomás Zerón, se hacen responsables, por eso es que se está actuando en contra de ellos”.

Previo, el presidente repitió lo que dijo el subsecretario de Derechos Humanos: “En la investigación que se está realizando aparece, y eso es lo que externo Alejandro Encinas, que hubo una reunión de funcionarios públicos estatales y federales, una o dos, cuando sucedieron los hechos pero son reuniones ahora sí que públicas. Hay hasta grabaciones de los que participaron y a eso se refería, que en una de esas reuniones o en las dos estuvo el exjefe de la policía de seguridad pública, Harfuch”.

Dichas reuiones las encabezaba el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, que fue nombrado por el expresidente Enrique Peña Nieto como el responsable de la investigación, así como Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

“Cuando le preguntan a Alejandro Encinas que si estaba en esas reuniones o había principado Harfuch, él dijo que sí proque eso es cierto. Pero eso es distinto a que haya participado en la desaparición de los jóvenes”, agregó el mandatario.

Dijo que al estar en temporada electoral todo lo que se maneja es con esos fines, por lo que se debe aclarar todos los asuntos.

“No mentir, no utilizar estas cosas para perjudicar a posibles adversarios o competidores otros futuros candidatos. Y no utilizar un caso tan lamentable como el de los jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos con fines politiqueros y debe quedar claro que nosotros estamos haciendo la investigación a fondo tan es así que el procurador que se auto declaró responsable está detenido y el señor Tomás Zerón está prófugo en Israel”, afirmó.

En torno a si se busca afectar las aspiraciones electorales de García Harfuch, el presidente dijo: “No, yo no voy a meterme en eso, nada más que cuando se tiene autoridad moral se puede actuar con libertad”, también expuso que para llegar a un cargo no se debe “dejar trozos de dignidad por el camino, un presidente que llega sin autoridad moral, sin autoridad política es como una hoja seca. Es un cero a la izquierda y México no merece eso”.

Al ser México un gran pueblo, señaló, “sus autoridades tienen que tener autoridad moral, política. Si hay relaciones de complicidad con las mafias no se puede porque la autoridad se convierte en pelele, en títere, en empleado de los del poder económico político, de las mafias”.