AMLO va por exfiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador investiga “de dónde salió” el exfiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo de quien sospecha por la rebelión que, afirma, hubo al interior de la fiscalía y por los vínculos que, afirma, fue propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“También ayer me di cuenta, terminé de comprobar que actuamos bien cuando di la instrucción de que nos reuniéramos con el fiscal general y el el presidente en ese entonces de la Suprema Corte porque recibí un informe de Encinas sobre lo que se había investigado, sobre lo sucedido la noche de la desaparición de los jóvenes”, comenzó.

El presidente expuso que en días posteriores “quienes se presumía estaba involucrados y libres, entre ellos el exprocurador (Jesús Murillo Karam) y militares y tomamos la decisión de que si había pruebas que se solicitaran las órdenes de aprehensión”, que al buscar ejercer afirmó que se produjo “en la fiscalía una rebelión, se oponen y antier el que estaba de fiscal, que ahora estoy investigando de dónde salió y todo parece que lo propusieron de la OEA, de la Comisión interamericana”.

Insistió en los cuestionamientos: ¿De dónde surgió este fiscal? ¿Quién lo nombró?, ¿cuáles son sus vínculos con el senador Álvarez Icaza? Está muy interesante todo esto y les digo porque en estos procesos de transformación no es fácil que lo viejo acabe de morir y que lo nuevo termine de nacer. Son procesos de transformación”. Del legislador también destacó la cercanía con organismos internacionales y al mismo tiempo en contra de su gobierno.

En torno a la declaración de Gómez Trejo, destacó que “no quiso cumplir la instrucción y en efecto terminó el fiscal Gertz Manero haciendo todos los documentos y haciendo acopio de pruebas prácticamente solo, porque empezaron a renunciar al interior de la fiscalía y renuncia este fiscal especial que ya llevaba como tres años y como yo estaba exigiendo, demandando que se avanzara y no veía resultados”, al presentarse el informe, dijo, de inmediato pidió que se actuara “y se sorprenden porque es muy probable que la red de complicidades estaba también al interior de las fiscalías”.

El mandatario dijo que el mismo exfiscal especial declaró que él se opuso a que se solicitaran las órdenes de aprehensión “y cuando veo que Anabel Hernández dice que yo soy el responsable de estar creando una nueva verdad histórica, que estoy igual que el licenciado Peña Nieto me llama mucho la atención. Y que lo declare con la paladina de la libertad, Carmen Aristegui, quiere decir que vamos bien porque si hubiese continuado esta simulación, no hubiésemos llegados nada”.

El presidente refirió estas sospechas al hablar de todo un enredo y la red de complicidades y componendas que fue creando toda una maraña; pero, dijo, su administración seguirá adelante porque tiene el compromiso de que se aclare saber a ciencia cierta qué sucedió la noche del 26 septiembre y los días posteriores, quiénes fueron los responsables y “por qué fabricaron delitos, quién ordenó lo de la tortura. Por qué el llamado pacto de silencio, por qué cuando se tienen elementos hay esta rebelión en la fiscalía”.

López Obrador también sospechó de algún acuerdo que podría tener Gomez Trejo con Murillo Karam.

“Yo no me imaginaba, yo le tenía confianza a los que estaban haciendo la investigación, al fiscal especial y de repente resulta que no querían actuar. Quién sabe qué acuerdos tenían con el procurador Murillo Karam, porque estaba quitado de la pena, tranquilo", señaló.