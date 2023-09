Con múltiples acciones de protesta, miles de mujeres demandan legalizar el aborto en Michoacán

MORELIA, Mich. (apro).- Organizaciones de mujeres intervinieron con mapping las fachadas de edificios públicos de esta ciudad y realizaron una protesta frente a la sede del Congreso del Estado para exigir la legalización de la interrupción del embarazo, en el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible.

Desde la madrugada de este jueves 28, en las instalaciones del Congreso del Estado, del Palacio de Gobierno, el Hospital Regional General 1 del IMSS, Hospital Infantil de Morelia, Hospital de la Mujer y en la fuente de Las Tarascas fueron proyectados mensajes visuales para demandar “Aborto Legal en Michoacán”, “Ley Michoacán”, “Estado Laico”, “NOM 046”, “Niñas No Madres”, “Maternidades Voluntarias” y “Aborto Libre”.

La jornada de protesta, que prosiguió en diferentes momentos del día, fue convocada por la REDefine Michoaca´n, Red Asaleas, Colectiva Feminista Mapas, Sinvergu¨enzas Michoaca´n y Amnisti´a Internacional Michoaca´n.

Otra de las actividades consistió en colocar un “tendedero abortero” en la plaza Melchor Ocampo de esta capital, para exhibir historias de mujeres relacionadas con el aborto.

Once iniciativas de ley sobre el aborto, congeladas

Por la tarde se llevó a cabo una manifestación ante el Palacio Legislativo, en la que se denunció que desde 2019 hasta la actualidad se han presentado 11 iniciativas de reformas legales para despenalizar el aborto en la entidad, pero ninguna ha sido discutida por el Pleno, a pesar de que la actual Legislatura local por primera vez tiene una composición mayoritaria de mujeres.

En el lugar se leyó un pronunciamiento en el que se denuncia:

“Seguimos muriendo, seguimos siendo violentadas porque no se nos otorga seguridad, no se nos otorga libertad ni los medios para abortar, porque es nuestro derecho humano como mujeres y las mujeres abortamos desde siempre.”

Dijeron estar “hartas de recordarles a los encargados de la toma de decisiones en materia de política pública todos los tratados, convenciones y acuerdos internacionales que defienden los derechos sobre la interrupción legal del embarazo, la despenalización del aborto y la libertad de elección de nuestra maternidad”.

“Exigimos que las niñas y las mujeres michoacanas puedan acceder a servicios de aborto seguro, libre y gratuito; eliminar los obstáculos normativos innecesarios por parte de las instituciones.”

Así también, señalaron que el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla “sigue siendo aliado del patriarcado”, pues “después de dos años de iniciada la administración, el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de todas sigue siendo una simulación electorera”.

En el documento, los grupos de mujeres advirtieron: “De nada sirve obligar a las secretarías y sus estructuras a vestir de verde su imagen, si no se tienen verdaderas posturas feministas y coordinación con los legisladores. Por primera vez tenemos un Congreso del Estado en donde hay más mujeres, sin embargo, éstas siguen alienadas al patriarcado, al machismo, al fundamentalismo, a la Iglesia, a las posturas retrógradas y a la ignorancia”.

La SCJN y la despenalización

Indicaron que la reciente despenalización del aborto a nivel nacional por parte de la SCJN, el miércoles 6, hace imperativo que el Congreso de Michoacán actúe en concordancia y elimine la penalización del aborto en el Código Penal estatal.

“La despenalización del aborto en Michoacán –subrayaron– sería un hito histórico y un paso necesario para saldar una deuda pendiente con las mujeres y con personas con capacidad de gestar en el estado.”

Citaron datos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, según los cuales 5 mil 901 michoacanas y personas con capacidad de gestar han tenido que viajar a la capital del país para acceder a servicios de interrupción legal del embarazo, lo que hace imperativa la necesidad de que se legisle al respecto.

El aborto se encuentra despenalizado sólo en 12 estados: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo y Aguascalientes.

Antes de concluir el acto de protesta, las manifestantes exigieron que el gobierno del estado “no se lave las manos diciendo que su seguridad pública no va a intervenir en nuestras manifestaciones, en nuestras marchas; no nos están haciendo un favor, no nos deberían dar permiso, lean la Constitución de México y la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.