Denuncian que maestro de karate violó a atleta menor de edad en León; está prófugo

LEÓN, Gto., (apro).- Un entrenador de karate en la Deportiva del Estado en León fue denunciado penalmente como presunto responsable de violación sexual y corrupción de menores, delitos que habría cometido por lo menos contra cinco adolescentes que estaban bajo su cargo y de la Asociación estatal de karate.

Axel N, el entrenador acusado, se encuentra prófugo, ya que, aunque fue inicialmente detenido por la Fiscalía, salió libre a los pocos días.

Su hermano, Erick Argueta, es el presidente de la asociación estatal y es señalado como protector de Axel.

Erick ha negado las acusaciones, asegurando que se tratan de un conflicto familiar.

Cuenta también con una academia particular -varios integrantes de la familia son entrenadores de esta misma disciplina- y mantiene una cercana relación con la Comisión Estatal del Deporte.

Una de las víctimas y su familia acusan a la Fiscalía del estado de incurrir en omisiones en la investigación y señalan que en la Comisión Municipal y en la Estatal del Deporte tampoco fueron atendidas cuando expusieron lo ocurrido.

Marco Gaxiola, titular de la Comisión Estatal del Deporte (CODE) se deslindó señalando que se había atendido a las víctimas “proporcionándoles otro entrenador y separándolas” de Axel, pero luego expuso que no había procedido otra medida como impedirle entrenar con el organismo porque “nosotros no somos la instancia que determina si es culpable o no”.

Axel N, de 36 años, cuenta con órdenes de aprehensión por violación de una atleta menor de edad (carpeta 71014/2021) a la que habría agredido cuando ésta tenía 13 años, en julio de 2021, así como con otra por corrupción de menores (carpeta 81817/2021).

Una de las ocasiones en que la atacó, según la narración hecha por la propia adolescente y su madre en una rueda de prensa a la que convocaron a medios, fue durante un torneo efectuado en Morelos, unos pocos meses después.

Dana (nombre de la víctima) le contó lo sucedido a su madre y al día siguiente acudieron a la Fiscalía general de justicia a presentar una denuncia.

En un primer video que difundió a través de Tiktok a mediados de septiembre, Dana contó que había sufrido el abuso sexual por parte de Axel a sus 13 años, pero también acoso de parte de Erick.

“En el tema del abuso sexual siempre nosotras terminamos siendo afectadas y excluidas de nuestro deporte” y luego señaló que el hombre quedó libre “por deficiencias de la Fiscalía”.

Axel intentó interponer amparos contra las órdenes de aprehensión “pero no se le otorgan porque las pruebas están en el expediente”, dijo Vanessa, la madre de Dana.

Señaló que tras interponer la denuncia ambas fueron amenazadas, y sostuvo que la familia del entrenador, incluyendo su hermano como presidente de la asociación, lo están encubriendo.

La mujer señaló que en alguna competencia Erick Argueta dejó a su hija sola con Axel en una habitación mientras otras integrantes del equipo permanecían en otro dormitorio, y el entrenador agredió sexualmente a su hija.

También informó que envió comunicaciones sobre lo ocurrido a la presidenta de la Federación Mexicana de Karate, Samantha Desiderio Olvera; al titular de la Comisión del Deporte del estado, Marco Gaxiola, e incluso al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, pero no hubo acciones de respuesta.

“No tuve apoyo”, expuso Vanessa.

Dijo que incluso han proporcionado información y datos a la Fiscalía sobre el posible paradero de Axel, pero éste no ha sido detenido.

Mientras tanto, Dana dejó el karate.

“Mi hija al ser seleccionada nacional en el momento en que sucedieron los hechos estaba clasificada para Centroamericano, obviamente nosotros al enterarnos, ella tuvo que truncar y salirse totalmente del deporte de karate. Actualmente ella practica gimnasia, que no es un deporte que le llene, pero ella no podía continuar practicando ese deporte y seguirse exponiendo. Por parte de las autoridades deportivas no se hizo nada”, dijo Vanessa.

En sus redes sociales, el presidente de la Asociación estatal Erick Argueta publicó un mensaje en el que se dice afectado en su imagen como persona, profesional y directivo y tachó de falsas las acusaciones.

Afirmó que las denuncias derivan de “problemas personales” entre su hermano y algunas de las víctimas.

“Jamás permitiría una situación que se pusiera en riesgo la integridad de los atletas, ya que son ellos quien con mucho esfuerzo y sacrificio buscan cumplir su sueño”.

Hasta que la deportista y su madre hicieron público el caso, fueron buscadas por funcionarios de la Comisión Municipal del Deporte, del DIF e instituto de la Mujer, que le ofrecieron reunirse para revisar el caso.