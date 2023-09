Alcaldesa de Tecámac besa la mano de AMLO en acto público (Video)

TOLUCA, Edomex. (apro).- Mariela Gutiérrez, alcaldesa de Tecámac, besó la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a esa demarcación este viernes, acompañado por la gobernadora Delfina Gómez para supervisar los programas de bienestar.

En la disposición del templete, la presidenta municipal fue colocada en la segunda fila y en uno de los extremos, lejos del presidente y la gobernadora, quienes ocupaban los asientos del centro y al frente.

Durante la presentación de la mesa, se le observa inquieta y girando con frecuencia la cabeza hasta donde estaba el mandatario. Cuando se la anunció, la edil recibió muchos aplausos y aprovechó para dirigirse al lugar en que López Obrador se encontraba, le levantó la mano, después el tabasqueño hizo lo propio con Gómez Álvarez, y al retirarse, Gutiérrez Escalante le besó la mano frente a todos los asistentes.

El encuentro se realizó en el Parque Ecológico y Deportivo “Sierra Hermosa”, donde López Obrador confió en que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) detonará el crecimiento económico de la región, aunado a que la Ciudad de México (Cdmx) se encuentra saturada y requiere de los municipios aledaños para albergar nuevos pobladores.

“Tecámac va a tener mucha oportunidad en el futuro...Ya no puede haber más crecimiento en la Ciudad de México porque está todo saturado y no hay servicios y, sobre todo, no hay agua en el oriente de la Ciudad de México. Entonces, ¿en dónde hay terrenos y dónde hay agua?, en Tecámac y toda esa región”, refirió.

Además, expuso, la zona ya tiene su aeropuerto, y pronto comenzará la ampliación de bodegas porque ya se encuentra saturado con aviones de carga, lo que se traducirá en la instalación de empresas y en la generación de empleos.