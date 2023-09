AMLO arremete contra el Poder Judicial: ¿Qué ha hecho?, que “salga de su burbuja”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Que el Poder Judicial salga de su burbuja y responda si realmente imparte justicia; también que haga una lista de las decisiones que ha tomado en beneficio del pueblo, pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló a la ministra presidenta Norma Piña de afirmar que con menos recursos no podrán cumplir con su misión.

Afirmó que sólo han dado amparos para privatizar servicios y recursos de México, así como no dar solución, por ejemplo, a la entrega de libros de texto en Chihuahua y Coahuila; que no paguen impuestos “los de más arriba”.

También por beneficiar a personajes como Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, acusado de tortura y de obstruir la justicia en el caso de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. “Y aquí en el colmo se atreven a otorgarle un amparo, o sea gestionado desde Israel para que no hablen de él, para que no podamos hablar de él”.

“¿Eso es lo que defiende el Poder Judicial?”, cuestionó el presidente.

Y arreció los cuestionamientos: “¿A dónde va así el Poder Judicial? ¿Qué no se dan cuenta? y luego dicen: si nos quitan el dinero para que sigamos ganando 700 mil pesos mensuales, dicen los ministros, no va a haber justicia, no vamos a poder impartir justicia, y yo les pregunto: ¿Creen sinceramente que ellos imparten justicia? Por qué no hacen un análisis de si sus decisiones son justas y las decisiones que han tomado en los últimos años y en todo el periodo neoliberal han sido en beneficio del pueblo de México. Que hagan la autocrítica, que salgan de la esfera, de la burbuja en que están, que revisen lo que han hecho, si hubo justicia cuando la guardería ABC, si hubo justicia cuando se privatizó el petróleo y se acudió a ellos para que permitieran que se consultara al pueblo y ellos se negaron”.

Después atribuyó esta advertencia sobre el presupuesto a la ministra presidencia, Norma Piña, “todavía dicen, y es que a lo mejor lo creen porque hay veces que se produce una especie de enajenación, es como cuando se veía normal la corrupción y se aceptaba, porque todavía dice, y sí le creo a la presidenta cuando dice es que si no tenemos dinero –creo que lo está pensando así– no vamos a poder cumplir con nuestra misión de impartir justicia. La pregunta es: ¿Creen ustedes realmente que imparten justicia, procuran justicia?”.

Consideró que es posible que sí tengan esa idea, por lo que solo quiere que hagan un listado de todo lo que han hecho en beneficio del pueblo “para que yo pueda sacar el listado de lo que han hecho en contra del pueblo”.

El presidente López Obrador pidió no alarmarse por este tipo de debates, porque al final entre su propuesta y las de la oposición quien decidirá será el pueblo, sobre todo, porque por hechos como los mencionados, dijo, es necesaria la reforma para el próximo año, y criticó a la oposición por ir a refugiarse en el Judicial en las condiciones en las que está.

El mandatario federal habló de otros casos de injusticia en ese poder: “¿Qué han hecho?, ¿hubo justicia cuando se privatizaron las pensiones de los trabajadores? Y se acudió a ellos, ¿le dieron la razón a los trabajadores? ¿Hubo justicia cuando se mantuvo el salario de los trabajadores por abajo de la media mundial y siendo de los salarios más bajos en el mundo? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué han hecho en beneficio del pueblo? ¿Cuántos amparos en favor de la gente pobre? ¿A quiénes les han concedido amparos?, ellos pueden hacer el análisis ahí”, y acusó que sólo se ha beneficiado “a los potentados”.