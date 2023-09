AMLO presentará el lunes los cambios en su gabinete

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador presentará este lunes la lista de los funcionarios de su gabinete legal y ampliado que dejarán el cargo para contender por un puesto de elección popular; aunque adelantó: Rocío Nahle, secretaria de Energía, se va y se queda Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar: “No no creo que se vaya”.

“No sé exactamente cuántos han pedido licencia, conozco de algunos casos, el de Hugo López Gatell, el de Ricardo Sheffield, que no me ha entregado todavía la renuncia, me entregó una carta de agradecimiento”, dijo.

El presidente agregó: “¿Qué otros casos? Rocío (Nahle), que todavía no me ha entregado... Javier May ya se fue, que estaba en el Tren Maya”.

De los asistentes a la conferencia le comentaron que también Ariadna Montiel, pero respondió: “Ariadna no, no creo que se vaya, y qué bueno que no se va porque nos ayuda mucho en el Programa de Bienestar”.

“Ernesto Prieto (director del Indep), Rabín (Rabindranath Salazar Solorio, que se desempeñó como coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de la República), sí. El lunes ya voy a dar a conocer los nombres, ya voy a empezar a nombrar los sustitutos, mujeres y hombres. A partir del lunes ya vamos a dar a conocer quiénes entran en la sustitución y ya son los que se van a quedar hasta el final”, indicó.