AMLO respalda a Ana Gabriela Guevara y la ratifica al frente de la Conade

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su apoyo a Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) porque, dice, no hay elementos para afirmar que comete actos de corrupción, pese a denuncias y observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.

El presidente confirmó que la exatleta continuará en su cargo: “Acerca de la participación o la dirección de Ana Guevara en el deporte ella va a continuar como la coordinadora”.

“Hay muchas denuncias y hay que demostrar que tengan sustento, no se trata de denunciar por denunciar y yo apoyo a Ana Guevara, la consideró una buena servidora pública, promotora del deporte, aunque respeto a los críticos y a quienes no opinan lo mismo”, agregó.

Deportistas han denunciado públicamente la falta de apoyos, retrasos en pagos, incluso de las formas que ha tenido Guevara para dirigirse a ellos, como ha documentado Proceso.

“No va a faltar presupuesto siempre hemos estado apoyando a los deportistas, lo vamos a seguir haciendo (…) Si hay ese retraso hay que resolver lo que están demandando los deportistas, pero, lo mismo, no politizar las cosas. Si no están siendo atendidos los deportistas hay que atendemos y resolver las cosas”, apuntó.

Aun con dichos señalamientos, el presidente expresó:

Que no se quiera descalificar el trabajo de Ana Guevara que ha hecho bien las cosas, desde mi punto de vista, si no yo ya tendría todos los elementos ya no sé oculta nada, todo se sabe”.

También negó tener informes de la ASF, pero de existir y haber anomalías, todos los servidores públicos tienen la instrucción de presentar denuncia ante la fiscalía y fincar responsabilidades, “pero yo no tengo elementos para decir que está actuando mal Ana Guevara. Si sé que desde hace tiempo hay cuestionamientos y denuncias pues lo hacen conmigo, no han presentado denuncias por todo en contra mía y es lo más normal que sí no se está de acuerdo se hace denuncia”.