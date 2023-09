Batres pide a su gabinete no usar programas sociales para apoyar a aspirantes a sucederlo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El jefe de gobierno, Martí Batres, pidió a los integrantes de su gabinete que “no se metan” y “no usen programas sociales para apoyar a nadie” en el proceso interno de Morena para la selección del coordinador de la defensa de la transformación en la Ciudad de México.

De acuerdo con el mandatario local, ayer por la noche se reunió con su gabinete y les hizo una petición: “que no se metan, los que son funcionarios, que se dediquen a tareas de gobierno, particularmente a quienes tienen a su cargo programas sociales, que no usen programas sociales para apoyar a nadie”.

Según su dicho, pidió a los funcionarios que han asistido a algunos de los eventos de los aspirantes a la virtual candidatura de Morena para la Jefatura de Gobierno, “que no vayan a ningún evento de este proceso, les hice un llamado en ese sentido. El que está en el gobierno como funcionario, debe dedicarse a sus tareas en el gobierno”.

Hablará con Mariana Boy

Ayer por la noche, Mariana Boy, titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), fue presentada por el Consejo Estatal de Morena como una de los cuatro aspirantes que serán sometidos a encuestas para definir al virtual candidato a la Jefatura de Gobierno de Morena.

Los otros fueron el exsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch; la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada; y el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell.

A su llegada al inmueble, Boy Tamborelli dijo a la prensa que no renunciará a su cargo y que hará recorridos por la CDMX después de su horario laboral.

Cuestionado al respecto, el jefe de gobierno, Martí Batres, aseguró:

“Ya platicaré con ella al respecto, porque viene ahí, hay un apartado de las bases que plantean que pueden participar en el proceso de encuestas, aun sin renunciar a sus cargos de quienes se presenten. Eso forma parte de las reglas que están en esa convocatoria”.

No obstante, dijo que “a los compañeros que tienen una simpatía, y están en todo su derecho, les he pedio que no se metan, que deje ese proceso libre, que el gobierno no influya en este proceso que se va a desarrollar”.

Batres Guadarrama aclaró que ese llamado no alcanza a los alcaldes, pue no dependen de su jerarquía en la administración central.

Cuestionado sobre una posible ruptura dentro del partido debido a la inconformidad por los resultados de las encuestas que pudiera tener alguno de los aspirantes, el exsenador, -quien ha expresado públicamente su reconocimiento al trabajo de Brugada Molina, prefirió no emitir opiniones.