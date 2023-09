Hombres rescatados en “Operativo Malpaso” ayudaron a ubicar a sobreviviente de plagiados en Zacatecas

ZACATECAS, Zac. (apro).- Dos hombres adultos, quienes fueron rescatados del secuestro durante los operativos de búsqueda de los siete jóvenes plagiados en Malpaso, Villanueva, dieron a las autoridades la información para ubicar al sobreviviente y a los otros seis asesinados.

El fiscal de justicia del estado, Francisco Murillo, confirmó que dos menores, 15 y 16 años de edad, originarios de Durango, detenidos en la comunidad El Moral en el municipio de Jerez, por posesión de cartuchos de armas de uso exclusivo del Ejército, están relacionados por el plagio de los siete jóvenes.

La Fiscalía cuenta, dijo, con “testigos que reconocen que ellos pueden ser parte del grupo que se llevó a las víctimas”, y con estas pruebas obtuvieron órdenes de aprehensión por el delito de secuestro agravado, que se cumplimentarán en el centro de internamiento para adolescentes y será un juez especializado el que determinará su situación legal.

En una conferencia de prensa conjunta, el fiscal, el subsecretario de Operación Policial, Óscar Alberto Aparicio Avendaño y el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, informaron que en los operativos de búsqueda por este caso suman seis detenidos, dos presuntos delincuentes abatidos y asegurados vehículos, armas largas, miles de cartuchos útiles, decenas de cargadores, 18 aparatos explosivos improvisados, equipo táctico y droga.

El subsecretario de Operación Policial dio a conocer que, durante el “Operativo Malpaso”, la policía Metropolitana liberó el 26 de septiembre a dos víctimas de secuestro en la comunidad de El Laurel en el municipio de Genaro Codina, cuando ubicaron a una camioneta que se da a la fuga y sus tripulantes agredieron a los uniformados.

“Se le da seguimiento (a la camioneta), se logra asegurar y encontramos a dos personas privadas de su libertad, estaban maniatadas, y ellos refieren que estaban con los otros siete privados de la libertad”, relató.

Aparicio Avendaño dijo que los dos hombres rescatados dieron información que “nos lleva al lugar exacto donde encontramos los cuerpos y rescatamos a la persona que se encontraba con vida” el miércoles 27 de septiembre.

Además, a decir del subsecretario, los liberados “refieren estar privados de la libertad por el tema de narcomenudeo, refieren ser parte grupo Cártel Jalisco Nueva Generación y que estaban acompañados de otros integrantes del Cártel de Nueva Generación, los cuales se dedicaban al narcomenudeo”. Sin embargo, agregó, “será finalmente la Fiscalía de Justicia del estado quien deslinde o reafirme esta aseveración”.

Videos con estas declaraciones del funcionario de la secretaría de Seguridad Pública fueron difundidos casi de inmediato por la coordinación de comunicación social del gobierno de David Monreal.

“Insistir que nosotros no podemos revictimizar y menos tratándose de adolescentes, por lo tanto no podemos llegar una conclusión aún de esa naturaleza como ustedes me lo preguntan”, expresó el fiscal Murillo Ruiseco ante la pregunta expresa de si los jóvenes detenidos y los asesinados tenían vínculos con el crimen organizado.

Sobre los videos que circulan en las redes sociales, en los que aparecen algunos de los siete jóvenes plagiados a quienes interrogan por supuesta venta de droga y pertenencia a un grupo criminal, el fiscal afirmó que están integrados en la carpeta de investigación, pero “no podemos tomar ninguna conclusión si forman parte o no de un grupo delictivo”, expresó.

El fiscal de justicia reveló además que la causa de muerte de los seis jóvenes hallados asesinados fue traumatismo craneoencefálico, pues la conclusión de la necropsia es que fueron golpes contusos, posiblemente pedradas.

“No fue con disparos de armas de fuego sino con objeto contundente”, precisó Murillo Ruiseco, a la par de que aclaró que en los exámenes toxicológicos practicados a los cuerpos arrojaron un resultado negativo.

El fiscal informó que los análisis forenses aún no arrojan el tiempo que transcurrió entre el momento en el que fueron privados de la vida y la localización, pese a que cinco de los jóvenes ya fueron sepultados en el municipio de Villanueva y en la capital zacatecana.

La Fiscalía espera que con las declaraciones de los dos detenidos ante el juez y la del joven sobreviviente pueda tener mayor información de los motivos, razones, circunstancias y de por qué se llevaron a estos siete jóvenes.

El sobreviviente sigue hospitalizado y bajo resguardo de policías estatales. “Su estado de salud es estable y esperemos que se recupere pronto para que pueda dar su declaración”, dijo Murillo Ruiseco mientras en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrados dijo que la víctima ya había declarado.