“Me voy tranquilo porque hay relevo generacional”, afirma AMLO y descarta aferrarse al poder

TOLUCA, Edomex (proceso.com.mx).- En la víspera del inicio de su último año de gobierno, desde Texcoco, tierra de la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que pudiera aferrarse al poder y dijo que dejará el cargo tranquilo, con la seguridad de que continuará la transformación de México.

“No hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero. Ya entregué el movimiento de transformación, entregué el bastón de mando, me falta nada más entregar en un año la banda presidencial, pero, repito, me voy a ir muy tranquilo porque hay relevo generacional... quienes me van a sustituir, van a ser mujeres y van a ser hombres con convicción”, dijo.

Independientemente de quien quede al frente de la Presidencia, confió en que continuarán los programas de bienestar debido, además, a que la pensión para adultos mayores fue elevada a rango constitucional y espera que año con año aumente su monto.

El parque ecológico Lago de Texcoco

A los congregados en el recinto ferial dio a conocer la construcción de una Universidad de Medicina en terrenos del Lago de Texcoco, embalse que, señaló, se está recuperando mediante la construcción de un parque ecológico que ya registra un avance de 77%.

Además de instalar canchas deportivas, indicó que en el lugar se edificó un vivero de 10 hectáreas para cultivar 5.5 millones piezas de vegetación que ayudarán a restaurar el suelo, se construyeron cuerpos de agua y se rescataron 260 hectáreas de la Ciénega de San Juan.

El parque ecológico, detalló, tendrá miradores, humedales, canchas deportivas gimnasios, espacios recreativos, ciclovías y pistas de patinaje; y ya se rehabilitan las vialidades para facilitar el acceso.

Más tarde, desde Chimalhuacán, López Obrador anunció la puesta en marcha de un programa de desarrollo urbano costeado a partes iguales con recursos federales y estatales, que estará listo a más tardar en tres meses, plazo en que regresará al municipio.