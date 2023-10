Xóchitl Gálvez reveló que ya recibió carta de la UNAM sobre presunto plagio de su informe de titulación

QUERÉTARO, Qro. (proceso.com.mx).- La senadora Xóchitl Gálvez, virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, reveló durante su visita a Querétaro, que ya recibió una carta de la UNAM respecto al presunto plagio de una parte de su informe de titulación profesional y dijo que pronto comparecerá.

La senadora fue entrevistada en el marco del informe del gobernador Mauricio Kuri, donde insistió en el tema: “Yo la he dicho claramente. Yo no hice una tesis, yo hice un informe, me titulé por experiencia profesional, está en manos de la UNAM, mi caso, ahí es a donde presentaré lo que la UNAM me esté pidiendo”.

Mauricio Kuri mostró apoyo a la panista

En su mensaje ciudadano por su segundo informe de gobierno en Querétaro, el panista Mauricio Kuri González manifestó que "un futuro para México tiene el rostro de mujer".

Acto seguido, una parte de la multitud reunida para escuchar su discurso aplaudió y comenzó a gritar "¡Xóchitl! ¡Xóchitl! ¡Xóchitl!".

La senadora del PAN, que estaba en primera fila, en medio de las gobernadoras de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel, y de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, rápidamente brincó de su asiento para saludar.

El gobernador Kuri González, excompañero de Gálvez Ruiz en el Senado de la República, retomó su discurso sobre un futuro para el país con rostro de mujer:

"Y de esa mujer que sale adelante, a pesar de la adversidad, que supera su origen humilde e indígena, que estudia, que se faja, que abre su empresa y que triunfa y después de triunfar ¡nos lidera!", expresó el gobernador.

Y remató señalando a Gálvez Ruiz: "¡No tengan duda, ese es el porvenir que merecemos!".

Lo anterior provocó que entre la multitud, entre quienes estaban funcionarios del gobierno de Querétaro, corearan al menos 8 veces: "¡Presidenta!"

Antes de iniciar su mensaje, cuando hacía mención de las personas invitadas a su informe, el gobernador destacó así a Xóchitl Gálvez Ruiz:

"Una mujer echada pa' adelante, trabajadora, que adoro con toda mi alma y que es una gente bien, bien, híjole, no sé si se oiga bien, me vayan a regañar, pero es bien chingona, a mi Xóchitl Gálvez".

Tras esas palabras también le corearon unas 7 veces: "¡Presidenta!".

Kuri añadió: "Vamos con Querétaro al Frente".

Querétaro es uno de los estados donde gobierna el PAN. También gobierna en la mayoría de los 18 municipios y tiene presencia mayoritaria en el congreso local.

Cuando el gobernador entregó su informe al congreso local, estuvieron presentes los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés Mendoza, y del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

En septiembre del año pasado, el gobernador de Querétaro difundió un video en el que manifestaba que no era posible continuar la alianza "Va por México", al acusar a la dirigencia del PRI (de Moreno Cárdenas), de incumplir sus compromisos.

Esta mañana cuando se encontraron, Kuri González y Moreno Cárdenas se saludaron y se dieron ambos, palmadas en los hombros.

Otros de los asistentes fueron los coordinadores de grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD, en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados.

También mencionaron la presencia del dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva.