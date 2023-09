AMLO cederá bastón de mando de la 4T: "Yo ya no voy a estar"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador entregará el bastón de mando a quien gane la encuesta interna de Morena que elegirá a quien coordine los comités de defensa de la cuarta transformación.

En breve comentario al final de la conferencia afirmó que ya no le corresponderán algunas decisiones porque “yo ya no voy a estar, acuérdense que yo ya voy de salida, a mí me falta un año, yo voy a entregar el bastón de mando del movimiento de transformación ya pasado mañana a quien gane la encuesta”.

No dio más detalles de cómo será esta transición y si será en un evento público.

El 28 de agosto el jefe del Ejecutivo informó que el bastón de mando lo entregará el 6 de septiembre, “es un bastón que mando que ni siquiera va a tener los tres colores de la bandera como son los bastones de mando de los pueblos de Oaxaca. Es un bastón de mando que sí va a tener sus cintas, pero de todos los colores”.

En ese momento dijo que aún no sabía cómo se dará la entrega y a partir de ese momento “ya la dirección del movimiento de transformación ya va a estar a cargo de quien reciba el bastón de mando.