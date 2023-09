AMLO "destapa" a Javier May para gubernatura de Tabasco; deja Fonatur

AMLO y May. Unidad. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Javier May deja la dirección general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para contender por la gubernatura de Tabasco, porque “tiene derecho” y en esta administración “no hay dedazo”.

“Javier ya cierra un ciclo, va a regresar a Tabasco y está pensando y tiene derecho como otros igual porque aquí no hay dedazo, eso se acabó, decide el pueblo, pero sí quiero agradecerle por todo su apoyo”, indicó.

Destacó que a May lo conoce desde hace casi 30 años, “cuando empezamos a luchar trabajando con la gente en Tabasco” y destacó que en dos ocasiones ha sido presidente municipal de Comalcalco y tras su labor en Fonatur, “va a renunciar, él ha actuado en la oposición siempre leal al pueblo y también a nuestro movimiento”.

El presidente lo reconoció como parte de la resistencia a las labores de la oposición para atacar a su movimiento y ser el único en ganar la elección en su municipio.

“Estaban queriendo hacerme minilla, destruirnos, se lanzaron con un fraude con todo, el que estaba de gobernador había surgido de nuestro movimiento pero cambió de parecer. Por eso no hay que rasgarse las vestiduras y ponerse a llorar cuando se padecen reacciones. Siempre han habido estas situaciones especiales en toda la historia. Querían barrernos, ‘ni en su estado va a ganar’ y pues lo cumplieron o casi porque de 17 ayuntamientos solo ganamos una, la de Javier, Comalcalco, nos cepillaron por completo con un gran fraude de esos que padecimos y es preferible olvidar dos veces, aún en circunstancias difíciles, presidente municipal”.

El senador con licencia, “con muchísima votación, dijo que le pidió “hacer realidad el Tren Maya”, porque, dijo, es hombre de trabajo, honrado y con convicciones y destacó que en menos de cinco años, en la cuales May no estuvo en su totalidad, está por terminar la obra como no hay otra en el mundo.

Informó que a Fonatur no le dejaría una obra de gran relevancia para evitar que a futuro se entregue a empresas particulares y, por lo tanto, debe estar resguardado a una institución como Sedena en la que, dijo, confía.