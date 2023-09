Luis Donaldo Colosio revela que no buscará la candidatura presidencial por MC en 2024

MONTERREY, N. L., (apro).- El alcalde regiomontano Luis Donaldo Colosio Riojas se descartó como aspirante a la Presidencia de México, al reconocer que le falta experiencia, y porque no quiere dividir a la oposición, que puede darle nuevo rumbo a México.

Ante estudiantes de la Universidad de Monterrey (UDEM), con los que estuvo en un foro Nueva generación, nueva política, el edil de Movimiento Ciudadano dijo que ni siquiera cuenta con equipo para emprender una encomienda tan importante como la de conducir al país.

“Mi respuesta es no, por tres razones: la primera de ellas es porque no es el momento adecuado, no olvidemos que tengo muy poco tiempo de haber ingresado a lo público. Hay muchos asuntos que necesitan madurar, empezando por mi persona, necesito madurar en muchos aspectos de mi persona: como padre, como esposo, como amigo y, por supuesto, como servidor público y hay que saberlo reconocer”.

“Este es un proceso de maduración, de aprendizaje, de construcción de equipos, un equipo que realmente pueda tomar una necesidad de ese tamaño, con quien se pueda planear un buen proyecto político, y sobre todo técnico. Y, finalmente que sea un momento en el que socialmente tenga yo esa confianza de la gente. En segundo lugar, porque no quisiera ser yo el que divida a una oposición que tiene genuinas intenciones de recalibrar el rumbo de México. No voy a entrar a esas riñas inconsistentes”, explicó.

Luego de expresar su respeto a MC, partido en el que espera continuar su carrera política, dijo que la tercera razón es de carácter familiar.

“Finalmente, por una razón muy egoísta, la más egoísta de todas pero quizás la más importante: mis hijos están pequeños, son mi mundo entero y necesitan un papá y este es el momento para estar con mis hijos”, remató entre aplausos.

En el diálogo que sostuvo con el exdiputado federal y académico Agustín Basave Benítez, se le planteó de inicio que respondiera a la pregunta recurrente que le hacen sobre su aspiración presidencial, tema que dejó hasta el final de su presentación.

En la sesión de preguntas y respuestas Colosio Riojas reprochó la pugna que hay entre el Gobierno del estado y el PRI y PAN, representados en el Congreso local, pues su pleito por cotos de poder se ha llevado “entre las patas” a municipios que han dejado de recibir recursos.

También le respondió a una alumna, sobre la posible unión entre el Frente Amplio por México y Movimiento Ciudadano, que se ha manejado como una posibilidad.

“Desde hace tiempo dije que a esa alianza le faltaba un MC y le sobraba un PRI. Este PRI en particular, y no tengo nada en contra de los priistas, es demasiado veleta, demasiado endeble tenemos demasiada evidencia de cómo su líder nacional (Alejandro Moreno) se alinea con el Gobierno Federal, es decir no es realmente un representante imparcial para su militancia y eso le ha hecho mucho daño, más del que ya tenida a ese desprestigiado vehículo político”, dijo.