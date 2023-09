AMLO confía en que el pueblo sabrá elegir bien a jueces y magistrados del Poder Judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para mejorar las condiciones del Poder Judicial en los estados, primero se tiene que reformar el de la Federación y podrá dar el ejemplo, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque insistió que para eso será necesaria una reforma constitucional y contar con la mayoría en el Congreso federal.

“Se necesita gente recta en el Poder Judicial, incorruptibilidades, representantes del pueblo y no empleados de potentados, de los que tienen agarraderas e influencias, que no sea el dinero el que domine, por eso se requieren jueces, magistrados, ministros íntegros, honestos y los hay en México. Hay abogados con convicciones, ideales, verdaderos jueces. No gente ambiciosa, leguleyos, que buscarán la forma de retorcer la ley para beneficio de particulares”, dijo.

“Habría que iniciar con el Poder Judicial Federal. Es necesaria, urgente su renovación por todo lo que vemos y la mejor forma es que se elija a los jueces, magistrados, ministros. Que sea el pueblo el que los elija de manera directa”, indicó.

El mandatario consideró que el pueblo tiene un instinto certero y sabrá elegirlos bien, para lo que también se recurriría a un proceso de información sobre los antecedentes de cada aspirante a integrar este poder del Estado.

“Uno se pregunta por qué el pueblo elige a presidentes municipales, incluso al cabildo, diputados federales, gobernadores, senadores. Se elige al presidente, hombre o mujer y no se elige a jueces, magistrados, ministros. Se elige a los integrantes del Poder Ejecutivo y Legislativo”, indicó.

Por esta razón, dijo, es muy importante la reforma constitucional y enviará la iniciativa el próximo año, pero se requiere que haya mayoría calificada, es decir, de dos terceras partes porque “ahora, si la envío, el bloque conservador que tiene enjuagues con el Poder Judicial va a rechazar la iniciativa”, y esperará a los resultados de la elección del próximo año, “y si hay mayoría se va a facilitar”.