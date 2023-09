AMLO cuestiona al Poder Judicial por el cambio de prisión de Jean Succar Kuri

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La orden de regresar a Jean Succar Kuri del Cefereso 15 en Chiapas al centro penitenciario de Benito Juárez, en Quintana Roo, es un caso tan grave, por lo que el gobierno federal pide que se le mantenga recluido en un penal federal y el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la facultad de sancionar la resolución del magistrado está en el Consejo de la Judicatura, cuestionó por qué ordenaron el traslado, hecho que está por consumarse en horas, y “de parte de quién”.

El gobierno federal exhibió al magistrado adscrito a la Novena Sala Especializada en Materia Penal Oral del Poder Judicial de Quintana Roo, Carlos Alejandro Lima Carvajal, por revocar la orden de traslado de Jean Thouma del estado donde mantuvo sus redes de operación para delitos de pedofilia a otra entidad.

El subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, expuso que el magistrado calificó de ilegal dicho traslado y ordenó regresarlo al penal en Benito Juárez, Quintana Roo. Recordó que el pederasta Succar Kuri está sentenciado a 94 años de prisión por delitos de pornografía infantil y corrupción de menores.

“El sentenciado encabezó una red de trata y pornografía infantil en Quintana Roo en la década de los 90 y en los 2000, y fue detenido en Estados Unidos y extraditado a México en 2011. Su traslado al penal federal se debió a que Jean Thouma es considerado una persona que pone en peligro la estabilidad y gobernabilidad del centro penitenciario local, derivado de su conducta al interior del mismo, lo cual fue soslayado por el magistrado Lima Carvajal”, explicó.

Kuri permanece en reclusión en Chiapas, pero ya está la instrucción para que sea trasladado a Cancún, razón por la que la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez afirmó: “Estamos en eso, creo que debemos estar a días, a horas de hacerlo, pero todavía estamos en los últimos detalles de tocar las puertas y ver la posibilidad de que esto no se haga así, porque la parte de la justicia y de todas las facilidades pues no es igual un penal de una población, de un estado, un penal estatal, un penal local, que un penal de alta seguridad”.

Sin embargo, tendrán que acatar la orden del juez, “está en un lugar en donde tiene todas las facilidades; entonces, nosotros lo que consideramos es que un caso tan grave pues debe estar en un penal federal”, pero buscarán las alternativas a las que puede recurrir el gobierno federal.

Ante esa situación el presidente López Obrador dijo que en éste, como en otro casos, se envía una queja al Consejo de la Judicatura Federal para que ellos también intervengan porque es su función.

“Si un juez no está actuando con justicia, incluso se presume que hay influyentismo, corrupción, pues tiene que intervenir el Consejo de la Judicatura. ¿Para qué están? La verdad, nunca se castiga a un juez, a un magistrado, a un ministro, hay impunidad completa, y existe el Consejo de la Judicatura para eso y ni siquiera dicen nada, nunca dicen nada, no hay un comunicado, o sea, no respetan y hacen valer el derecho del pueblo a la información”, señaló.