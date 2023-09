No cualquiera puede gobernar el país: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- No es suficiente la oferta de la oposición para lo que México y su pueblo porque merecen un mejor destino y “no cualquiera. ¿Nada más porque dice groserías?”, cuestionó el presidente Andrés Manuel López Obrador en referencia al proselitismo de Xóchitl Gálvez y la alianza opositora.

El mandatario consideró que no cualquiera puede gobernar el país “y lo que estoy viendo no es suficiente para lo que se necesita. México y su pueblo merecen un mejor destino, no cualquiera. ¿Nada más porque dice groserías? No ¿Y el conocimiento o del país? ¿Y el conocimiento de la historia? Y sobre todo las convicciones y el amor al pueblo, ¿donde está eso?”, advirtió.

Hizo estos comentarios porque, dijo, no puede hablar pero sí ha escuchado los discursos de la alianza opositora.

“Ya no puedo hablar, nada más escucho a quienes aspiran a representar a las minorías porque eso es que regresen por sus fueros los que antes se sentían los dueños de México, porque el país estaba en manos de una minoría, una República simulada. Era una oligarquía con fachada de democracia”.

Dijo que ya tampoco es tiempo en que los medios introducían al mercado “a cualquier persona, como se introduce un producto chatarra, un detergente con mucha publicidad, no; ya no es así. No es cualquier cosa”.